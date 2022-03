Le costó 6 mil cargar gasolina contaminada

El cantante Monclovense, Alex Treviño gastó 6 mil pesos en la reparación de su camioneta una Doge Ram 2006 luego de surtir 500 pesos de combustible de mala calidad en una estación ubicada en el municipio de Castaños.

Dijo que andaba en el municipio de Castaños traía un cuartito de gasolina, llegó a la gasolinera G500 que se encuentra casi frente a la Hacienda, pidió 500 pesos de la gasolina regular, a los 10 minutos la camioneta no quería acelerar, después se le mató, olía mucho a gasolina cruda.

Le habló a su mecánico de confianza, sacaron el tanque, el mecánico drenó con una manguera la gasolina del tanque y empezó a salir pura agua, era cristalina pero olía muy fuerte a gasolina.

Se quemó la bomba de la gasolina, la reparación y gastos se gastó casi los 6 mil pesos, mencionó que es algo injusto, da coraje que el dinero que gana se le vaya en esos gastos no contemplados.

Al ser cuestionado respecto a si procederá de manera legal contra la estación de gasolina, señaló que no lo hará, porque no tiene tiempo para hacerlo, pero sí hizo la publicación en su Facebook para exhortar a la gente a prevenir y no les pase lo mismo que a él.

"No me gusta andar metido en esos rollos de demandas y todo eso porque no soy así, pero sí quise alertar a la población porque son varias gasolineras, no solamente esa", comentó el cantante.

Mencionó que acudió a la gasolinera a reclamar, llevó los galones de gasolina que sacaron, preguntó por el gerente pero no estaba, sol estaba una joven y otro señor, amablemente les comentó lo que había pasado, le dijeron que la gasolina pasa por un proceso y que era imposible que le hayan dado agua porque la gasolina pasa por un filtro donde revisan que no llegue contaminada, en sí nadie le dio una solución.