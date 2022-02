Le darían 6 años de cárcel por desfalco a CMIC

Es cuestión de tres o cuatro meses para que inicie el juicio oral en contra de Ricardo G quien fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción por el delito de fraude al desviar 2 millones de pesos del recurso de la CMIC a sus cuentas personales, el organismo empresarial pide reparación del daño y condena privativa de la libertad que es de 6 años aproximadamente.

Así lo dio a conocer Javier Liñán, el abogado de la CMIC, dijo que actualmente están en un amparo dentro del proceso penal pero que fue negado y los abogados del imputado promovieron un recurso de revisión ante un colegiado, esperan la resolución pero es muy seguro que sea negado y luego de eso continuará el juicio oral.

Y es que Ricardo G, cuando estuvo al frente de la CMIC hizo uso indebido del recurso, por lo que se la acusa por el delito de fraude por la falta de 2 millones de pesos, Javier Liñán explicó que una vez que se resuelva la revisión pasarán 3 o 4 meses más y continúa el juicio oral.

Mencionó que la CMIC quiere una reparación del daño y una condena privativa de la libertad, se habla de 6 años en prisión aproximadamente, comentó que el proceso penal ha sido mal implementado ha sido complicado, es muy largo el proceso y más con el tema del covid pero no puede prescribir del delito.

Aunque Ricardo G se ha acercado a la cámara para tratar de llegar a un acuerdo, no se ha concretado nada, él no justifica el desvío del recurso y más porque la desviación fue para sus cuentas personales, los ofrecimientos que el ex líder empresarial realiza están muy por debajo de lo que se debe.