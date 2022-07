Le envían pensión ...hasta Acuña

Por un error en el sistema, la Secretaría del Bienestar envía monclovense a cobrar su pensión al municipio de Acuña, lo cual es complicado, debido a que no cuenta con los recursos para el viaje al ser una persona de escasos recursos.

Afligida y desesperada por la situación, Juana María Ramírez García de 68 años de edad, pide el apoyo a las autoridades para que se corrija el error que existe en el sistema y se el entregue su pensión en Monclova.

Comentó que ya ha acudido con la Delegada Claudia Garza del Toro, pero señalan que no se puede hacer nada, así como tampoco fue apoyada por regidor de Morena Leonardo Rodríguez Cruz.

Comentó que ella se registró para recibir el apoyo en octubre del año pasado, y la pensión se le entregó a partir de marzo, sin embargo la registraron en el municipio de Acuña, por lo que tiene que irla a cobrar hasta esa ciudad.

Desesperada señaló que es una persona de escasos recursos, que sobrevive pidiendo dinero y actualmente vive en un cuarto que le prestaron en la colonia Santa Barbara, ya que no tiene familia.

El día de ayer acudió al Banco del Bienestar con la esperanza de que le entregaran su pago, por lo que se fue caminando desde su casa hasta el centro de Monclova a las 6 de la mañana, y recibió la misma respuesta de que tenía que ir a Acuña.

"Me dice que si puedo ir allá, pero como le hago si no tengo ni para un camión aquí mismo en Monclova, como quieren que pague un transporte hasta Acuña, ese fue un error de ellos y me dicen que tengo que ir".

En su desesperación Juana María mencionó que buscaría la manera de viajar de ride, pero en caso de no poder cobrar, tendría que deambular y mendigar en el municipio fronterizo, hasta cobrar su pensión.