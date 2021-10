Le niegan atención médica en IMSS

Rosa Patricia Flores López, Trabajadora de una empresa del cordón industrial de Frontera solicitó apoyo de los directivos de la clínica 7 del IMSS asegurando que en la UMF No.9 de ciudad Frontera no quieren darle seguimiento a su caso, toda vez que desde el mes de junio presentó una lesión en su brazo, la cual hasta el momento ha dejado secuelas y repercusiones que ponen en riesgo su trabajo, pues el brazo se le inflama de tal forma que no puede moverlo y así no la dejan trabajar.

"No es posible que en la clínica me traigan vuelta y vuelta, mientras que los doctores de la Unidad de Medicina Familiar No.9 me aseguraron que no tengo ningún padecimiento, en una resonancia que pagó el Alcalde Alfredo Paredes me sale como resultado que tengo Tendinitis, recomendándome atención y seguimiento inmediato".

Dijo que al recibir el resultado de este estudio realizado en el Hospital San José de Monclova, de nueva cuenta se dirigió a la clínica 9 de Frontera de donde es derechohabiente y después de hacer una larga fila le dijeron que no podían consultarla debido a que ya tenían las citas completas hasta el lunes o martes, por lo que de nueva cuenta tendrá que faltar a su empleo arriesgándose a que la despidan por buscar que la consulten.

"No entiendo que tienen en contra mía, yo no soy médico para inventar una enfermedad, pero no es justo que no pueda ir a trabajar porque apenas inició con lo que me toca hacer en línea de producción y mi brazo y dedos comienzan a inflamarse, por lo que me envían a consulta, mientas que en el IMSS no quieren atenderme ya".

La afectada aseguró que ya ha dialogado en diversas ocasiones con el Director de la Clínica 9 Alfredo García Flores, quien aunque le asegura que van a atenderla y darle seguimiento, esto nunca sucede, pues la especialista en traumatología le asegura que todo está bien con su salud, aun cuando la secuela está presente y la pone en riesgo de perder su empleo si no se le medica de forma adecuada.

"Ya me cansé de dar vueltas, no puedo hacer mi trabajo de manera coordinada porque mi lesión se inflama, ya estoy así desde julio y nada han podido hacer por mí, ya les llevo el estudio que me pagó el Alcalde de Monclova a ver si así me atienden, pero pues me dejaron en fila y al verme me dijeron que ya tiene completas las citas", aseguró.