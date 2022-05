Le quitan a su hija pero no sabe ni leer ni escribir

Han pasado casi dos meses desde que una pareja perdió a la pequeña Sherlyn de dos años de edad a quien encontraron vagando en el bulevar Harold R Pape, los padres aseguran que fue un descuido, la menor quedó en manos de la Pronnif, donde no les han permitido que la vean y donde incluso les han dicho que mejor la den en adopción por no contar con las posibilidades para tenerla.

Ximena Morales de 20 años de edad, es una madre desesperada por recuperar a su hija, es originaria de Oaxaca y por no contar con su credencial de elector, no le han permitido ni siquiera ver a su pequeña hija.

Comentó que ese día eran cerca de las 9:00 de la noche cuando ella y el padre de su hija se quedaron dormidos junto con la pequeña, pero la niña despertó y se bajó al camellón, empezó a caminar y fue en el cruce del bulevar Pape con calle Ecuador de la colonia Guadalupe donde fue resguardada por elementos de Seguridad Pública que la puso en manos de Pronnif.

Cuando los padres despertaron se asustaron, pensaron que le habían robado a la niña y lo reportaron a Seguridad Pública, ahí les dijeron que habían puesto a disposición de la Pronnif a una niña que parecía de cuatro años de edad, acudieron a esta dependencia pero por no contaron con los documentos que acrediten la paternidad no se las quisieron dar.

El padre de la niña es de ciudad de México, pero no registró a la menor, la madre es originaria de Oaxaca, antes vivían en Saltillo pero desde hace aproximadamente tres meses llegaron a Monclova donde viven en la colonia Colinas de Santiago.

Ximena quiere recuperar a su hija que está muy chiquita y la extraña mucho, llorando dijo sentirse muy mal, con un vacío ya que comentó que ese descuido le ha costado mucho pues siempre la traía cargada y ahora lo único que saben es que la pequeña está en Casa Hogar Galilea.

"Ojalá que tan siquiera me dejaran verla, que me digan cómo está, pero no me hacen caso, solo me traen a puras vueltas, me dijeron que iban a ir a entrevistar a mi tía para que ella se quedara como familia de apoyo y no han ido", comentó llorando la madre de la pequeña.

A él le han dicho que como no es el papá, no tiene nada que hacer ahí, lo han corrido de la Pronnif, mencionó que como él andaba sucio se retiró, pensando que sí se quedaba menos permitirían que su esposa la pueda ver.

"Nos dicen que le echemos ganas y lo estamos haciendo, pero lo único que queremos es verla", comentó el padre de la niña. Explicó que su esposa no sabe leer ni escribir, dentro de la Pronnif la quieren hacer firmar papeles, ella ha pedido al personal de la dependencia que permitan que él entre para que lea lo que firmará ya que tiene miedo que sean los papeles donde ella esté dando en adopción a la niña, pero no le han permitido ingresar.

"Me dijeron que la diera en adopción porque no tengo las posibilidades de tenerla, pero yo la quiero, a mi mamá también la hicieron a un lado dicen que no tiene derecho", comentó la pareja que desde hace tiempo empezó a reciclar cartón y plástico para ya no andar en los cruceros y poder recuperar a su pequeñita.