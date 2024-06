Le roban terreno del panteón

Hace diez años, la señora Juana Ofelia Espinoza Rivera adquirió un terreno de 2.60 por 2.60 metros en el Panteón Guadalupe de Monclova, con la intención de tener un lugar digno para el descanso eterno de sus seres queridos. Sin embargo, recientemente descubrió que su espacio había sido vendido a otra familia y que incluso planean bardearlo.

La señora Juana Ofelia, en su búsqueda de justicia, mostró un documento que avala su título de propiedad del terreno. A pesar de esto, fue informada por el administrador del camposanto que dicho espacio pertenece ahora a otra familia, lo que generó su total indignación y frustración.

"Aquí están sepultados mi papá y mi mamá, mi padre era administrador de aquí del panteón. Esta zanja no sé quién la hizo, por eso les digo que me lo quieren quitar a fuerzas y yo no lo voy a permitir", declaró Espinoza Rivera con voz firme y decidida. La zanja a la que se refiere es una excavación reciente que, según ella, es una señal de la intención de apropiarse de su terreno.

El terreno en disputa tiene un profundo valor sentimental para Juana Ofelia y su familia, ya que ahí reposan los restos de sus padres. Además, su padre había sido administrador del Panteón Guadalupe, lo que añade un componente histórico y emocional al conflicto.

Frente a esta problemática, Juana Ofelia solicitó la intervención del presidente municipal, Mario Dávila, para que tome cartas en el asunto y resuelva este conflicto de manera justa. La afectada espera que las autoridades municipales puedan esclarecer la situación y respetar su derecho de propiedad, devolviéndole el terreno que legalmente le pertenece.