Les gusta a haitianos Monclova

"No descartamos el poder establecernos en México y pronto poder tener papelería en regla que nos permita traer a nuestros seres queridos como mi novia o mis padres, pues la situación en nuestro país está complicada", así mantiene la esperanza unos de los miles de haitianos que se encuentran en Monclova.

Luis Arredondo, es un haitiano de 28 años de edad, que inició su viaje en solitario, pero al tiempo se unió a un grupo que al igual que él busca un mejor futuro; al ver la dureza que ha impuesto el vecino país del norte, ahora considera establecerse en Monclova, al menos de manera temporal y tramitar un nuevo permiso que le permita laborar y en su momento poder traer a su novia y padres, quienes aún se encuentra en su país.

Ante la situación tan complicada que se mantiene en la frontera con Estados Unidos, diversos grupos de haitianos consideran prolongar su estadía en Monclova y de ser necesario ponerse a trabajar, aunque esta acción no esté permitida para ellos; anteponiendo la necesidad de efectivo para comer y seguir su camino una vez que les sea posible.

"Yo salí desde hace ya tiempo, antes de que salieran todos estos grupos, estuve un tiempo en chile, posteriormente en Guatemala y luego en Chiapas, hace un par de días llegué a Monclova, donde me han tratado bien, no me discriminan y he visto personas de color, me siento bien aquí, y si sigue la cosa así pues tendré que ponerme a trabajar, sabemos hace muchas cosas; pero nuestro objetivo es llegar a Estados Unidos", recalcó.

Del mismo modo el indocumentado dijo que ya se encuentra viendo la manera de alargar su permiso para estar más tiempo en México y de este modo de ser necesario ponerse a trabajar en lo que se pueda, pues llega el momento en que los recursos económicos faltan y es necesario seguirse alimentando.