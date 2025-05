Leticia vivió una década de maltrato antes de perecer

"Si no eres mía, no serás de nadie."

Durante un mes, Leticia Aguilar, de 58 años, se mantuvo escondida en una casa de la colonia El Pueblo, intentando protegerse de su ex esposo, Cirilo de la Cruz, un hombre violento, posesivo y agresivo que por más de una década la aisló de su familia y la sometió a maltrato constante.

Ni el miedo, ni una orden de restricción, ni el encierro voluntario pudieron evitar lo inevitable. El crimen ya estaba planeado. Leticia fue asesinada frente al Banco del Bienestar, adonde había salido únicamente para acompañar a su madre, Doña Juanita, a cobrar una beca. Cirilo la esperó, se acercó, le pidió perdón, y al recibir un "no" como respuesta, la abrazó, sacó una navaja y la atacó.

Yesica Piña, prima de Leticia, narró que Cirilo siempre fue violento:

"La apartó de todos. Si saludaba a su madre, él la golpeaba. Siempre fue agresivo."

Leticia había interpuesto una denuncia y obtenido una orden de restricción. Vivía recluida junto a su madre, sin trabajo, intentando reconstruir su vida en silencio. Dormía en el suelo, pues Doña Juanita vive en condiciones precarias, sostenida únicamente por una beca.

"Ya no quiere nada con la vida"

El feminicidio ha dejado devastada a Doña Juanita. Según Yesica, la madre de Leticia no ha querido comer ni beber desde el crimen.

"Me pidió una foto de Leticia en la caja... No hay una sola imagen de ella en vida", dijo conmovida.

El municipio exentó a la familia del pago del panteón, y la regidora Nalley ofreció apoyo. El Banco del Bienestar agilizó el trámite de una pensión, pero los recursos no alcanzan. La familia hace un llamado a la comunidad para reunir los 14 mil pesos necesarios y darle una despedida digna.