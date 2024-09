Libera el Juez a papá desobligado

Christian N., quien fue encarcelado por incumplir con el pago de la pensión alimenticia de su hija desde su nacimiento, quedó en libertad luego de llegar a un acuerdo preparatorio. Su padre intervino para cubrir parte del monto estipulado por el juez, lo que permitió que Christian N. obtuviera su inmediata liberación.

La audiencia se llevó a cabo la mañana de ayer en el Centro de Justicia Penal, donde Christian N. regresó al banquillo de los acusados, pero esta vez dispuesto a negociar un acuerdo para reparar el daño, tras haber evadido durante 10 años su responsabilidad legal. Christian N. había sido requerido en múltiples ocasiones por las autoridades, pero fue hasta ahora que decidió asumir el compromiso.

El caso involucra una deuda acumulada durante una década, en la que Christian N. no cumplió con la pensión alimenticia de su hija, lo que generó no solo consecuencias económicas, sino también un daño moral, tanto para la madre como para la menor. El monto total de la deuda no fue revelado públicamente, pero se sabe que incluye 10 años de pagos atrasados y una compensación por el sufrimiento emocional causado.

El padre de Christian N. fue quien acudió al tribunal para realizar un pago parcial de la cantidad determinada por el juez. Este acto permitió que el imputado obtuviera su libertad, aunque con la condición de que el resto de la deuda será pagado de manera fraccionada. Christian N. se comprometió a abonar 7 mil pesos mensuales durante los próximos 17 meses, con el objetivo de cubrir el total de la pensión alimenticia y la compensación por el daño moral.

Durante la audiencia, el juez subrayó la importancia de que se cumpla con lo pactado, pues el incumplimiento de estos pagos podría llevar a que Christian N. enfrente nuevamente acciones legales. Para garantizar que el acuerdo sea cumplido, se estableció como medida cautelar que Christian N. deberá acudir a firmar cada quince días en la Unidad de Medidas Cautelares, un procedimiento destinado a monitorear que los imputados cumplan con las disposiciones judiciales.

Este tipo de casos es común en el sistema judicial, donde padres morosos evaden sus responsabilidades durante años, afectando el bienestar de sus hijos. Las autoridades locales han intensificado los esfuerzos para que aquellos que no cumplen con la pensión alimenticia enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Con este acuerdo, se espera que la hija de Christian N. pueda contar finalmente con el sustento económico que le corresponde por ley, aunque el impacto de una década de abandono financiero y emocional es difícil de revertir.