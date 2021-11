Liberan a hijo del 'Zar de la Chatarra'

Natanael N, hijo de "El Zar de la Chatarra" quedó en libertad luego de haber sido acusado por el delito de robo con modalidad agravante por haberse cometido contra la empresa Ferromex, delito que no fue acreditado a diferencia de su padre quien fue vinculado a proceso.

Fue la tarde del pasado viernes que elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención de dos personas que estaban saqueando chatarra de un vagón del tren, en la colonia Ramos Arizpe.

Eran Manuel R, conocido como "El zar de la chatarra" y su hijo, Natanael N, quienes presuntamente tienen un largo historial en el robo de metales.

El caso de Natanael quedó bajo la causa penal 547/2021, el juez no lo vinculó a proceso, argumentó que aunque está acreditada la participación del imputado, no está bien acreditada la preexistencia del producto ya que refiere que la carta porte es de fecha distinta a la carga que transportaba el tren, no obstante que el tren fue cargado en fecha anterior e iba de transito por la localidad.

Refiere que la carta porte no indica la cantidad que transportaba y que los testigos tampoco refieren que era esa cantidad que transportaba.

Cesar García Diosdado, doctor en Leyes es quien traía el caso de Natanael, dijo que lo detuvieron por una orden de aprehensión desde el 02 de septiembre del 2021, por hechos ocurridos el 18 de agosto del 2021, fue cuando se hizo el conflicto junto a su padre.

"No se acreditó ninguno de los requisitos de ley para la vinculación, todo está armado, lo de su papá como lo de él, al principio en la audiencia inicial era el licenciado Javier Liñán y yo, pero luego mandaron a un abogado de Monterrey y pues ahí se quedó el señor", comentó.

Dijo que siempre se piden plazo de investigación y en la del "Zar de la Chatarra", no pidieron plazo.