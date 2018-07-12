Liman asperezas corporaciones

Después del zafarrancho entre las corporaciones policiacas ocurrido el domingo 1 de julio, parece ser que limaron asperezas y se retomará el trabajo en coordinación.

El bochornoso zafarrancho lo protagonizaron elementos de Seguridad Pública el día de las elecciones cuando exigían a la Fiscalía General del Estado la devolución de dos elementos detenidos por elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), los cuales nunca estuvieron a disposición de la dependencia.

Esta situación generó un distanciamiento entre las corporaciones, lo que quedó demostrado en la reunión del Consejo Regional, a donde la Dirección de Seguridad Pública Municipal no había asistido.

Durante la reunión de este miércoles, el subdirector operativo Sergio Montemayor Cobas, acompañado de la jurídica Adelaida Gallegos Arámbula, acudieron a la reunión.

Durante la reunión de este miércoles, el subdirector operativo Sergio Montemayor Cobas, acompañado de la jurídica Adelaida Gallegos Arámbula acudieron a la reunión que se celebró en un restaurante de la ciudad.

Los jefes policiacos acordaron mantener la coordinación entre las diferentes corporaciones, es por ello que establecieron operativos en coordinación principalmente en las zonas de mayor incidencia delictiva que es Monclova.

Y es que Monclova se encuentra atravesando por una de sus peores épocas de inseguridad, pues el delito de homicidio registra un alarmante incremento del 1300%, mientras que el robo a negocio un 17% y el abigeato un 400%, sin que hasta el momento la Policía Preventiva haga algo para ponerle un alto a la delincuencia.

A la reunión acudieron directores de las policías de los 11 municipios de la región, directivos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, el comandante de Fuerza Coahuila, Juan José Ramírez, la subprocuradora de Pronnif, Leticia Sánchez Campos, así como la Policía Federal, PGR, entre otras corporaciones.