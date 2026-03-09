Limpian Plaza Principal de Monclova tras protestas del Día Internacional de la Mujer

Retiraron los carteles, pintas, rosas y veladoras de la plaza principal y del exterior de la Presidencia Municipal, que fueron colocados por feministas durante la manifestación del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez, explicó que la decisión fue respetar durante un tiempo las expresiones colocadas durante la movilización, señalando que se contempló mantener tanto las pintas como los carteles hasta el mediodía del lunes, en reconocimiento al derecho de manifestación y a la ideología de las mujeres que participaron en la protesta.

"Contemplábamos al mediodía del lunes dejar las pintas y los carteles, claro respetando el derecho y la ideología de las mujeres que llevaron a cabo la manifestación. Les dimos el tiempo suficiente hasta el lunes 9 de marzo al mediodía", indicó.

Tras cumplirse ese plazo, cuadrillas de Servicios Primarios comenzaron a retirar los cartelones y a realizar labores de limpieza en el primer cuadro de la ciudad.

Rodríguez señaló que sostuvo comunicación con Carlos Garza, responsable de las cuadrillas que atienden esa zona.

De acuerdo con el reporte, las pintas y carteles se concentraron únicamente en la Plaza Principal. El funcionario detalló que en otros espacios públicos no se registraron incidentes.

"Es la única parte donde tuvimos reporte, que es en la Plaza Principal; en las demás plazas como el bulevar Harold R. Pape y Francisco I. Madero, así como en edificios municipales, no tenemos reporte de algún tipo de incidencias", explicó.

Rodríguez destacó que las labores de limpieza comenzaron una vez que se respetó la manifestación y reiteró que los daños no son irreversibles, ya que se trata principalmente de pintura acrílica, papel y pegamento.

"No hay daños a las estructuras ni a la infraestructura. El movimiento se dio de manera normal y pacífica, se respetó el derecho de manifestación, pero también se tiene que continuar con la limpieza y restaurar todo de alguna manera", señaló.