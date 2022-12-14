Listo AHMSA para retomar producción

Altos Hornos de México comienza a preparar los departamentos con materia prima y con los equipos para retomar la producción de acero, esto a dos semanas de que se paralizó la planta por el corte de energía.

Aún no se retoma la producción en la empresa, sin embargo se empieza a energizar ciertos departamentos, se abastece de materia prima y se calientan algunos equipos para iniciar la operación.

Teodoro Fuentes Amador, Vocero de la Sección 288 señaló que se llevan los preparativos para retomar la producción, por lo que existe confianza entre los trabajadores que en poco tiempo se normalizará el trabajo.

La reactivación será paulatina, iniciando con los departamentos del Alto Horno, la Planta Coquizadora, el BOF, que son los primeros en el proceso y después se irán reactivando de manera paulatina.

Se espera que durante esta semana inicie el trabajo y poco a poco se normalicen todas las áreas, con el fin de que la empresa retome su producción y comience la recuperación de la siderúrgica.

Señaló que el movimiento que existe en algunos departamentos genera confianza entre la base trabajadora, que temía que la empresa no volviera a arrancar, pero eso ya quedó atrás y ahora esperan continuar con el trabajo.