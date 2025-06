Litzie sigue en shock tras la pérdida de Marco en trágico accidente vial en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Aún postrada en cama y con la voz entrecortada, Litzie Yamile Alonso recuerda con profundo dolor a su esposo Marco Antonio García, quien perdió la vida hace apenas cuatro días en un trágico accidente vial.

Desde la casa de sus padres, en la colonia Borja, la joven madre relató que aún no ha derramado una sola lágrima, pues el shock la mantiene paralizada.

El pasado sábado 7 de junio, Marco Antonio y Litzie viajaban en motocicleta por calles de la colonia Occidental de Frontera, repartiendo invitaciones para el cumpleaños de su hija Reina Estefanía, cuando una camioneta se pasó un alto y los impactó de frente. El conductor, presuntamente responsable, fue puesto en libertad, lo que ha desatado la indignación de la familia.

“Nosotros salimos de Monclova e íbamos a recoger una falda, llevaba las invitaciones porque aún me faltaban personas. Ya no supe qué pasó. Desperté en la Clínica 7 del Seguro Social el domingo y el lunes me dieron la noticia: Marco había fallecido. Desde entonces estoy en shock, y hasta ahora no se me ha salido una lágrima”, compartió Litzie.

Con la voz ahogada por el dolor, pidió justicia por su esposo, a quien describió como un padre ejemplar.

“Él nos daba todo, nunca me dejó trabajar porque no quería que nuestra hija se quedara sola. Era un hombre responsable, nunca faltó a su empleo. No es justo que lo hayan dejado libre. Él debería pagar por lo que hizo”, dijo.

Litzie y Marco habrían cumplido cuatro años de casados en agosto. Ahora, la joven enfrenta la pérdida no solo de su pareja, sino también de la estabilidad emocional y económica que él les brindaba.

Su madre, Teresita de Jesús, relató que Litzie pidió el alta voluntaria en el IMSS, a pesar del desacuerdo de la familia.

“Ahora la llevaremos cada viernes con un especialista. Ya hemos gastado más de ocho mil pesos en tratamientos. No quiere comer, no quiere hablar. Temo por su salud, por su vida… pero también exigimos que se haga justicia”.

Mientras tanto, la pequeña Reina Estefanía aún no comprende del todo la ausencia de su padre. Su familia lucha por sostenerse en medio del dolor y la impotencia, con un reclamo claro: justicia para Marco Antonio y una sanción ejemplar para quien, en un instante, les cambió la vida para siempre.