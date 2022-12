Llama iglesia a ser afectivos

Monclova., Coah.-Abrir los vínculos afectivos con los demás hermanos es lo que se necesita para evitar los casos de suicidio y depresión que son más comunes en esta temporada del año, así lo informó el Obispo Monseñor Hilario González en el marco de los festejos de Nuestra Señora de Guadalupe.

“En este temporada una gran cantidad de personas se sienten sola por que ha vivido en soledad durante su vida y se recrudece en estos meses del año, es por ello que como cristianos debemos de acercarnos a quienes menos tienen, a quienes viven solos o a quienes no están en comunidad para arroparlos como hijos de María y evitar así la depresión y el suicidio entre las personas”.

Dijo que en esta temporada muchas personas se sienten abandonados por no tener un recurso económico para festejar o traer a sus familiares y amigos a sus casas, esas son las situaciones donde se debe buscar la unión, armonía y paz con los menos favorecidos, sobre todo con los padres de familia que no tienen para adquirir un regalo o detalle para sus hijos, generando en ellos una fuerte ansiedad y depresión que en ocasiones causa que no quieran seguir viviendo.

Monseñor Hilario González García, dijo que se tiene que regresar a ser un buen cristiano, amigo, vecino, desde la comunidad o desde la familia, para que las personas que se encuentran solas se sientan arropados, apoyados y con vínculos afectivos con solidaridad y ayuda con otras personas.