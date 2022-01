Llaman a mantener medidas sanitarias

El Vocero de la Sección 147 señaló que es alarmante el aumento en el número de contagios de Covid-19 registrado en los últimos días en Monclova, así como la presencia de la nueva variante Ómicron en Coahuila, por lo que llamó a los trabajadores a no bajar la guardia para no ser parte de las estadísticas.

Carlos Garza Bernal, señaló que los comisionados de Previsión Social informaron que tan sólo el fin de semana se registraron más de 60 casos positivos en la Clínica 7 del IMSS, lo que demuestra el alza en los contagios, no todos son hospitalizados, pero si se incrementó el número de casos positivos.

Indicó que este es un fenómeno que se refleja no sólo a nivel local, sino en el estado y en el país, por lo que nadie está exento de contagiarse, por lo que reiteró la necesidad de continuar con las medidas sanitarias.

Sobre todo ante la llegada de la nueva variante Ómicron a Coahuila, la cual a pesar de no ser más agresiva, es de fácil transmisión, por lo que puede incrementarse el número de contagios entre la población.

"Como lo he dicho, es necesario cuidarnos para no se parte de las estadísticas negativas y no contagiarnos, por eso hay que seguir utilizando el cubrebocas, gel antibacterial, así como la sana distancia".

Mencionó que en términos generales los trabajadores cumplen con las medidas dentro de la empresa, pero es necesario hacerlo fuera de ella, evitar reuniones, aglomeraciones y seguir con los protocolos establecidos por las autoridades para prevenir los contagios.