Llaman a proteger a las mascotas

Las mascotas tienen gran sensibilidad ante la pirotecnia, sobre todo si son perros que no han sido familiarizados con los factores externos, en donde su primera reacción es la de huir, por lo que se recomienda resguardarlos esta noche a fin de evitar que salgan de casa asustados.

Durante la noche del 31 de diciembre se incrementan los reportes de mascotas perdidas, debido a la falta de precaución de los dueños de mascotas y la reacción de los perros por la pirotecnia.

Martín Gómez, encargado del Módulo de Control Animal, mencionó que los perros son sensibles al ruido, sobre todo cuando no han sido familiarizados con los ruidos y factores externos, no se ha tenido ese proceso, por lo que las mascotas creen que su vida está en peligro.

Los perros de manera natural tratan de huir, algunos lo logran, por lo que el día primero de enero se incrementan los reportes de mascotas perdidas, otros quedan atrapados o se ahorcan en un intento por escapar.

Señaló que para evitar esto, se debió trabajar desde antes con las mascotas, exponerlos a ruidos, pero en caso de no haberlo hecho, ahora se tendrán que tomar algunas medidas para protegerlos.

El responsable de control animal dijo que es importante resguardarlos, de ser necesario encerrarlos en algún cuarto en donde estén seguros y de esta manera evitar que salga de los domicilios esta noche por el ruido de la pirotecnia.