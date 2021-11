Llaman a Rezagados para vacuna Covid

Por: Gerardo Martínez-La Voz// El próximo miércoles 3 y jueves 4 de noviembre, se abrirá una nueva fecha para aplicación de la vacuna de AstraZeneca a personas rezagadas, que están en espera de recibir la primera o segunda dosis de este biológico, en los municipios de Monclova, Frontera y Castaños, en donde se destinarán 8 mil dosis.

La Coordinadora del Programa de Vacunación informó que este miércoles y jueves se dará la oportunidad a las personas que no se han aplicado ninguna dosis contra el Covid-19, para que acudan y se apliquen la vacuna.

Así mismo, se estará aplicando la segunda dosis a las personas que se aplicaron la primera dosis de AstraZeneca durante el mes de agosto y hasta el momento no han completado su esquema de vacunación.

Únicamente se estará aplicando en estos casos, por lo que se indicó que para los de primera dosis, deberán acudir con expediente de vacunación lleno, copia del INE y CURP, y para la segunda dosis, presentar comprobante de la primera dosis, en original y copia, así como una copia del INE y CURP.

Dentro de esta jornada se incluirá a todas las personas rezagadas del municipio de Monclova, Frontera y Castaños, y se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal Milo Martínez en horario de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, y se tendrán disponibles 4 mil vacunas por día.

Se mencionó que para las personas que se aplicaron la primera dosis, el periodo optimo para recibir el refuerzo es entre los 84 y 90 días desde la primera aplicación, por lo que se hizo el llamado a la población a que acudan y completen su esquema.

Así mismo se reitero a la población que recibió la dosis de CanSino u otro biológico, que no se les podrá vacunar, por lo que se pidió que no acudan a los puntos de vacunación, ya que no se les aplicará.

"No vamos a vacunar bajo ninguna circunstancia a ninguna persona que se haya vacunado con CanSino o con otro biológico, que no haya sido AstraZeneca, debido a que no hay información oficial del Gobierno de México o de la Organización Mundial de la Salud que avale otra dosis", indicó.