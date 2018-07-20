Llega a 47ºC termómetro

Monclova, Coah.- Emite Protección Civil recomendaciones por temperaturas de 40 a 47 grados centígrados debido al fenómeno meteorológico denominado canícula que inició el pasado 15 de julio y termina a finales de agosto.

Agustín Ramos Pérez, director de Protección Civil municipal, destacó que este jueves el termómetro registró 40 grados, lo mismo que el miércoles pero la sensación térmica es de 42 a 43 grados, y así continuará los próximos seis o siete días.

Destacó que la región es semidesértica y es común tener altas temperaturas de más de 37 grados, pero en la canícula pudieran llegar a los 45, 46 ó 47 grados, pues este período es la temporada de más calor en el año y puede durar de cuatro a siete semanas.

“Ya estamos hablando de arriba de 40 grados, a 46, 47 grados, aquí recomendamos que toda la gente que no tenga necesidad de asolearse que lo evite y, en algún momento dado si tienen alguna actividad, tratar de usar sombrero, cachucha, camisa de manga larga y ponerse bloqueador en la cara y brazos”, subrayó el director.

También recomendó evitar asolearse de las 11:00 a las 18:00 horas, ingerir abundantes líquidos y evitar exponerse por espacios prolongados a los rayos del sol, ya que pueden sufrir una insolación, deshidratación o golpe de calor.