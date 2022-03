Llega a Monclova buscando progreso

Buscando un nuevo inicio tras toparse con condiciones muy complicadas en su lugar de origen en el estado de Chihuahua; Juan Miguel González González lucha diariamente para conseguir los materiales y terminar de hacer un jacal donde actualmente habita con su esposa y dos hijos; en la Colonia Posada del Valle, al Oriente de Monclova.

Acompañado de uno de sus dos pequeños hijos vende mazapanes por las calles, a fin de conseguir algo de dinero para comer y poder comprar más materiales para reforzar el rudimentario tejaban en dónde duermen; Pues el buscar un lugar más tranquilo para vivir y establecer a su familia fue lo que lo trajo hasta Monclova.

"Allá se pusieron las cosas muy feas y tuvimos que emigrar por acá, yo me dedicaba hacer panes o empanadas; pero al llegamos aquí a Monclova prácticamente sin nada; y no me queda otra más que empezar a comerciar estos productos y poder comprar materiales para completar la construcción de un jacalito que hicimos con tarimas, láminas y cartón; ahorita ando buscando para comprar más y poder completarlo bien", declaró el soñador que busca comenzar de nuevo en un lugar más tranquilo y próspero.

Explicó que la falta de trabajo también es otra problemática que mantiene, por lo que pese a haber dejado muchas solicitudes hasta el momento no ha logrado encontrar una estabilidad económica, y ante esta situación solicita el apoyo de la ciudadanía para lograr su objetivo y que su familia pueda tener un hogar, en el cual puedan comenzar de nuevo.

Pidió que cualquier ayuda social que se le pueda y deseen brindar pueden hacerla al número 844 295 6529, ya sea de manera económica en especie o con algún empleo, para poder seguir viviendo su sueño de recomenzar con su familia.