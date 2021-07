Llega apoyo a Don Reyes

Tras dar a conocer la historia de Don Reyes Baltazar Castro Anguiano, Diana Salazar, presidenta de la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos hizo entrega de paquetes de pañales para su hijo con discapacidad.

Don Reyes dio a conocer que no llega su pensión del Bienestar y cuando acude a revisar que es lo que pasa, le dicen que según el historial sí se realizan los depósitos, por si eso fuera poco, es pensionado del IMSS y solo recibe un 70% de lo que le corresponde, el resto no se le descuenta debido a un préstamo y más rebajes que no sabe de qué son, aunque ha preguntado constantemente nadie le tiene una respuesta.

Diana Salazar ha seguido el caso muy de cerca, apoyando a Don Reyes buscando solución en el banco, pero mencionó que es la vida cansada, ya que no le dan una respuesta.

A través de Arturo Hernández "El paisano" por medio de Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos les ha brindado apoyo económico, además de pañales, pero no es suficiente.

Por ello invitó a la población a colaborar donando una bolsa de pañales y hacer más ligera la carga para Don Reyes que tiene un hijo de casi 40 años con discapacidad motriz, no habla, no camina, necesita de alimentos especiales y pañales.

La misma Diana Salazar recientemente hizo entrega de dos paquetes de pañales, pero aprovechó la oportunidad para solicitar el apoyo de los ciudadanos, interesados pueden acudir a la calle Villa Victoria 715 y los interesados en ayudar pueden comunicarse al 866 6 52 98 63.