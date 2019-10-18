Llega Chevrolet a Paseo Monclova

Chevrolet Monclova celebró la apertura de su segunda sucursal ubicada en el Mall Paseo Monclova, de una forma más cercana las personas podrán informarse sobre la seguridad, confort, tecnología y elegancia que ofrecen cada uno de las unidades, además de tener los mejores precios.

En punto de las 5:00 de la tarde, el cuerpo de trabajadores se dio cita en el ala este del Mall Paseo Monclova sobre el pasillo principal, donde se instalaron tres unidades entre ellas una Blazer color blanca, un Aveo color gris y una Cheyenne en color rojo.

Apertura Chevrolet Monclova su segunda sucursal en Mall Paseo Monclova.

En el lugar se encontraba la Licenciada Lulú Kamar Gómez miembro del Consejo GIK, Omar Díaz Mirón Gerente General de Grupo Industrial Kamar y Manuel Gutiérrez Gerente General de Chevrolet. También estuvo presenta la radio difusora La Acerera 88.1, para dar a conocer la nueva sucursal a los radioescuchas.

Se hizo el corte de listón frente a los empleados y visitantes del mall, a los que se les dio la bienvenida al punto de venta el cual tendrá el horario de 12:00 de la tarde a 8:00 de la noche, donde con gusto los atenderán con calidad y profesionalismo.

“Gracias por acompañarnos en este día especial, los invitamos a que conozcan nuestras unidades, hacer sus pruebas de manejo ya que estaremos a su servicio ahora que estamos más cerca de ustedes”, comentó la Licenciada Lulú Kamar.

En Chevrolet Monclova se pueden informar acerca de los equipos, su disponibilidad, los colores que manejan, los equipamientos y más a través de “Find New Roads”. Se conocen las demandas de los clientes y por eso se tienen los mejores precios, económicos y con cero taza de interés.

Se cuenta con liquidación de inventario 2019, la Blazer 2019 tiene un año de seguro gratis sin comisión por apertura, la Suburban 2019 tiene bono de hasta 150 mil pesos y el Tahoe cuenta con 30 meses sin intereses y hasta con abono de 200 mil pesos.