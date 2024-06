Llega Rodrigo a la fase final de La Academia.

Rodrigo Antonio Morales Martínez, de 25 años, ha destacado en los recientes castings de La Academia, logrando avanzar hasta la etapa final en la Ciudad de México. De entre cerca de 7 mil aspirantes, Rodrigo se encuentra ahora entre los últimos 75 seleccionados, de los cuales solo 18 formarán parte del programa de televisión que se transmitirá el próximo 20 de julio.

Rodrigo, es originario de Monclova, ha dedicado gran parte de su vida a la música, tocando instrumentos y cantando en diversos concursos, restaurantes y otros eventos locales. Participar en estos castings ha sido una experiencia única para él.

"Me animé, el nervio siempre está y más la intriga de saber si voy a quedar o no", comentó Rodrigo. "A veces no elegían a nadie y tenía uno que esperar, cuando iba pasando los filtros pues la emoción crece más. Luego veía que algunos quedaban eliminados y salían llorando, enojados, y yo seguía ahí pensando qué me iba a tocar a mí. Gracias a Dios me fue bien y ahorita estamos en espera de esa anhelada llamada donde me digan que formo parte de esos 18".

Rodrigo ha contado con el constante apoyo de su familia, sus padres pero especialmente de su abuelo Julio Martínez Hernández, quien falleció en agosto del año pasado y fue una figura clave en su amor por la música. "Mi abuelo me regaló un acordeón cuando ni siquiera sabía tocar. Él fue mi mayor ejemplo", recordó Rodrigo, lo comenta en la capsula que se dio a conocer en el Programa de Venga La Alegría donde aparece Rodrigo en el último casting realizado.

Desde que apareció en televisión nacional, Rodrigo ha recibido numerosos mensajes y llamadas de apoyo y buenos deseos de familiares, amigos y seguidores. "Verme en la televisión me causó sentimientos encontrados: felicidad, tristeza, nostalgia. Pero me hago fuerte con todos los buenos deseos y vibras positivas que me envía la gente", expresó.

El futuro de Rodrigo parece prometedor. No conoce de límites y está decidido a seguir intentando hasta alcanzar los grandes escenarios, siempre con la misma entrega y autenticidad que lo caracteriza.

"Todos empiezan con miedo, nadie nace ya con el conocimiento. Por eso invito a la gente a que, aunque tengan miedo, se atrevan a hacer las cosas porque no se sabe lo que se espera", finalizó Rodrigo, quien espera con ansias la llamada que podría cambiar su vida y confirmar su camino hacia el éxito en la música.