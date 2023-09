¡Llegan 3500!: Se agrava conflicto migratorio

MONCLOVA; COAH.- Poco más de 3 mil 500 migrantes llegan en caravana a bordo del Tren procedentes de la ciudad de Monterrey y con destino a Piedras Negras. El sueño americano está a punto de ser logrado pero informan que autoridades no les permiten avanzar.

No importa el cansancio, el hambre, dormir a bordo del tren, descalzos, heridos, mujeres embarazadas, padres de familia con sus hijos en brazos. Miles de venezolanos en busca del sueño americano, sin medir el peligro y con un riesgo de resbalar y caer de la Bestia es cómo viajan en busca de una mejor vida.

Huyen de la pobreza, inseguridad y corrupción de su país, su llegada a México no ha sido tan favorable se enfrentan a algo similar de lo que vienen huyendo, amenazas, extorsiones y robos, la venta de boletos de autobuses supera hasta los 7 mil pesos, abusos que consideran son inhumanos pues ellos sólo desean seguir su camino.

José de 18 años de edad venía acompañado con su madre sin embargo en Puebla es detenida y no pudo avanzar, aun cuando no menciono las causas, refirió que su madre solo le gritaba que el continuara que no se bajara.

"Es la primera vez que salgo de casa yo amo a mi país, tengo mi gente mis amigos mi familia, yo sabía que tenía su peligro pero no creí que fuera a vivir esto, me han amenazado con un arma, me han dicho que me van a meter a un cartel, el sufrimiento en la Selva del Darién en ese lugar mueren niños, madres y ahí quien muere prácticamente queda desparecido de la faz de la tierra" menciono con tristeza.

Entre uno de los vagones viaja la familia de Karely Méndez, los ojos de su esposo y ella misma se llenan de lágrimas al recordar todo el sufrimiento que han vivido por más de un mes durante este trayecto para llegar a Estados Unidos.

"Venimos con mis tres hijos, salimos por la situación económica de nuestro país Venezuela, vamos en busca de una mejor vida, si tenemos miedo, pero con la esperanza de que Dios nos permita llegar" mencionó.

Tristemente revelaron que en Guatemala y México son los únicos países que les han robado. "Nos han robado la plata, nos han robado los teléfonos, nos han rompido nuestro documentos, no nos venden los pasajes."

"Yo sé que es ilegal montarse en esos trenes pero no hay otra forma, como nos movemos, si el mismo gobierno nos está acosando el gobierno nos tiene acorralado, no son las personas, las personas son maravillosas que nos han dado comida, agua, alojo a muchas personas y hasta trabajo, pero la situación es caótica con el gobierno, prácticamente nos andamos escondiéndonos de ellos." Informó Yan Carlo, venezolano.

LOS RECUERDOS NO CABEN EN UNA MALETA

Diego Hurtado relato que en un retén en la ciudad de Monterrey una autoridad que portaba pasamontañas, les pidió 500 pesos a cada uno para poder avanzar de lo contrario los regresaría.

"Nos hemos encontrado con muchas extorsiones, nosotros esperamos protección que nos brinden protección, nos da más incertidumbre por saber si nos van a dejar avanzar o no"

"Ojala el gobierno de Estados Unidos nos brinde una oportunidad para vivir, porque en Venezuela nos arrebataron todo desde la libertad de expresión hasta el derecho de ejercer un futuro profesional en nuestro país." Finalizó.

Migración de la ciudad de Monclova no permitió que continuaran avanzando a bordo del tren, por lo que descendieron del mismo y caminaron unos cuantos metros hasta llegar a un rancho particular donde se les permitirá descansar y pasar la noche quienes así lo decidan, para mañana continuar su camino.