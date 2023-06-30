Llegan al doble recibos de CFE

Negocios se ven afectados al llegar al doble los recibos de la energía eléctrica de hasta 26 mil pesos, ya que son lugares que requieren mantener encendido día y noche los climas, como el caso de los hoteles y restaurantes.

Esto lo informó el empresario hotelero Armando de la Garza, quien externó que será complicado para los negocios de toda la región como del resto del país al llegar los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al aumentar en un cien por ciento el valor de los mismos.

“Los que pagaron 3 mil pesos el mes pasado, van a pagar 6 mil pesos, mientras que los que pagamos 12 mil pesos como en mi caso, vamos a pagar 26 mil 650 pesos. La verdad es que las temperaturas han sido despiadadas y despiadados serán los nuevos recibos”.

Señaló que es imposible pagar tal cantidad y si bien es cierto que muchos funcionarios pregonan que están haciendo esfuerzos importantes para hacer que la CFE o la Comisión Reguladora de Energía para cambiar la tarifa, es un tema complicado de hacer.

“Muchos políticos anteriormente han levantado la mano solicitando tarifas más benévolas para nuestra región ante las altas temperaturas. ¿Quién podrá pagar los nuevos recibos?, solamente algunos negocios, veremos si harán ajusten en sus precios o quebrarán algunos el mes que entra”