Llegan por pensión y ya no hay banco

Adultos mayores que desconocían el cierre de la sucursal Citibanamex de la zona centro del municipio mostraron su inconformidad debido a que no todos tienen la facilidad de acudir a otra sucursal para cobrar su pensión de manera mensual, además si tienen alguna discapacidad es más difícil trasladarse el camión o taxi hasta el boulevard Harold R. Pape o al Mall Paseo Monclova.

"Que nos pongan un cajero por lo menos para no tenernos que ir tan lejos, muchos de nosotros los ancianitos tenemos la forma de llegar en coche o nos trae un familiar, pero otras personas no las tienen, así como no nos enteramos que la sucursal ya había cerrado tampoco sabemos cómo vamos a llegar al banco lo cual genera una molestia adicional".

Una de las personas que mostraron su molestia fue la señora María Estela Rodríguez, vecina de la colonia Praderas, quien aseguro tiene que tomar varios camiones si desea ir a la sucursal del Mall, además el tiempo de viaje es largo y ella padece problemas en las piernas, por lo que se le dificulta subir a un camión y caminar para llegar hasta la nueva sucursal.

Por su parte el señor Oscar Salazar, vecino de la colonias las Flores dijo que es inaudito que aun sabiendo que son personas de la tercera edad no hayan tenido la buena intención de por lo menos colocar un cajero en el primer cuadro de la ciudad, pues lo que los abuelitos en su mayoría buscan el cobrar su pensión y aprovechar la vuelta para ir a realizar sus pagos o comprar su despensa en las mismas tiendas ubicadas en la zona centro.

"Nos hacen muy difícil todo a nosotros los adultos mayores, ahorita algunas personas que tampoco sabían del cambio de sucursal fueron amables y se juntaron para irse en el mismo coche, aquí viene gente hasta de 90 años, algunos de ellos viven solos y son discapacitados por lo que es muy injusto que tengan que batallar para llegar a la sucursal del Pape o la del Mall pues no cuentan ni con la facilidad ni con los recursos para pagar lo costoso de un taxi o varios camiones para poder llegar".