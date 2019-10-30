Llegará en noviembre el Cristo de la Bartola

Hoy autoridades municipales se reunirán con David Madero, el creador del Cristo más grande de Latinoamérica que se colocará en el proyecto de la Loma de la Bartola donde se hace una inversión total de 30 millones de pesos entre municipio, Gobierno del Estado, Ahmsa y Gimsa.

Blas López; director de Obras Públicas mencionó que se tienen importantes avances y que para el próximo 15 de noviembre el Cristo será trasladado a la ciudad para lo que se contemplan importantes maniobras.

Blass López; director de Obras Públicas.

“Es una maniobra complicada, desde el bulevar Madero por cuestión de tramos del Cristo, se subirá a la loma a través de grúas de buen tamaño, después de esto esperamos que para el mes de enero o febrero la obra ya esté terminada”, comentó.

Explicó que fiscalmente la cruz tiene un 80% de avance, mientras que la cimentación tiene un 100% y la terracería en un 15% de avance, después de esto el Gobierno del Estado trabajará en la plazoleta y un pago de la cruz, además de la cimentación, pero falta la inversión que tuvo AHMSA que construyó la mayor parte de la cruz.

David Madero artista Coahuilense que construye el Cristo más grande de Latinoamérica.

Dijo que semanalmente el artista David Madero sube a su portal de Facebook los avances de la Cruz, lo cual tiene muy buenos avances.

Luego de que el Cristo sea trasladado de Torreón a Monclova y sea montado, empezarán con parte del Gobierno del Estado que construirá plazoletas, colocará iluminación y estacionamiento y la instalación de árboles, esto como parte del programa “Vamos a Michas”.

“La ciudad es acerera, se dedica a la industria metalmecánica, hay tránsito en la ciudad con hélices de doble eje los camiones, hasta tuberías, tanques y más material que se distribuye en la ciudad, además existe mucha mano de obra calificada y maquinaria de este tipo por lo que no será costosa ni complicada el traslado”, comentó el director.