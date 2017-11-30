Llegó tarde Rubí a su audiencia

Con más de 20 minutos de retraso llegó Rubí Carrizales a la audiencia en el Centro de Medios Alternos para tratar de llegar a un acuerdo con los afectados de un accidente ocurrido en el 2014, donde hubo seis personas lesionadas.

Aunque desde hace algunos días, la acusada de un doble homicidio y lesiones tenía contemplada una comparecencia por un accidente anterior, llegó con más de 20 minutos de retraso, por lo que fue imposible realizar la audiencia de conciliación.

De acuerdo a la información, en el accidente del 2014, conducía en estado de ebriedad, así como a exceso de velocidad.

En aquella ocasión, Rubí conducía un automóvil Dodge Stratus, color azul, modelo 2002 con hologramas de la Onappafa, sobre el Madero de oriente a poniente, poco antes de llegar al cruce con el bulevar Pape no alcanzó a frenar debido al exceso de velocidad.

El vehículo se estrelló en la parte trasera de un Ford Focus color azul donde viajaba una familia de seis integrantes, los cuales terminaron con diferentes lesiones, pero en audiencia solicitó la oportunidad de llegar a algún acuerdo.

Ante esto, el responsable de mediación, Javier Campos de la Paz comentó que ante el retraso, así como la inasistencia de las partes fue imposible realizar la audiencia, es por ello que se regresará el expediente a la autoridad judicial.

Indicó que la parte acusada deberá comparecer nuevamente ante el juez para retomar el proceso legal en su contra por el delito que se le acusa, sin embargo en caso de ser deseo de los involucrados llegar a algún acuerdo se regresaría a mediación.