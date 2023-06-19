Llevan agua a escuelas y colonias

Ante la intensa ola de calor que azotó la ciudad durante el día de ayer, el alcalde Mario Dávila Delgado, respondió rápidamente a las peticiones de ayuda realizadas por varias colonias y escuelas locales; en un esfuerzo por aliviar los efectos de las altas temperaturas, se envió de inmediato pipas de agua a las zonas donde se hiso la petición.

Entre las colonias solicitantes se encuentran: Monte Viejo, Humberto Moreira, Oscar Flores Tapia y colonia Oscar Flores Tapia, mientras que las escuelas fueron: Leonor Huerta Guevara, Josefina Soto, de la colonia Leandro Valle; la Adolfo López Mateos de la Obrera Sur; y la Rafael Ramírez de la colonia el Mirador.

1 / 3 El alcalde comentó que la ola de calor que se está registrando en los últimos días, está alcanzando niveles históricos. 2 / 3 Las pipas fueron distribuidas en las colonias y escuelas, con el fin de que los colonos y estudiantes pudieran tener acceso al vital líquido. 3 / 3 ❮❯

El alcalde comentó que la ola de calor que se está registrando, está alcanzando niveles históricos en los últimos días, lo que ha generado que se tomen acciones inmediatas para apoyar a la ciudadanía que así lo requiere, ante esta situación extrema, diversas colonias y escuelas hicieron un llamado a las autoridades locales para solicitar el apoyo con el suministro de agua potable a través de pipas.

El alcalde Mario Dávila, sensible a las necesidades de la comunidad, tomó acciones inmediatas para garantizar que las peticiones fueran atendidas de manera efectiva, en coordinación con los distintos departamentos como: Protección civil y reforestación, logrando organizar en poco tiempo, la entrega de agua a las colonias y escuelas que así lo solicitaron.

Las pipas fueron distribuidas en las colonias y escuelas, con el fin de que los colonos y estudiantes pudieran tener acceso al vital líquido, la entrega se realizó de manera ordenada, pero sobre todo oportuna.

La respuesta del alcalde ha dado a esta contingencia sin precedente ha motivado el agradecimiento de la comunidad, por las acciones rápidas que ha realizado en favor de los monclovenses.