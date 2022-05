Llevan agua bomberos a familias de Monclova

MONCLOVA, COAHUILA. -Ante las temperaturas extremas que se registran en Monclova y que superan los 42 grados centígrados, cientos de familias se quedan sin agua en sus domicilios situación que les pone en riesgo de sufrir un golpe de calor.

Los afectados no pueden abastecerse del vital líquido por las bajas presiones que se viven en la red general del agua que hace que no suba a sus tinacos, porque de plano no llega el servicio a sus colonias o también por descuidos que generaron sus depósitos se vaciaran totalmente.

Elementos de Bomberos han acudido en auxilio de más de 300 familias durante los últimos, a quienes les han abastecido de agua mediante las unidades que hay en el departamento.

Agustín Ramos, director de Protección Civil informó que se apoya a esta causa sobre todo en familias que tienen personas de la tercera edad y niños, para evitar que estos tengan afectaciones de su salud.

Llamó a la población a hacer buen uso del agua en esta temporada de calor donde Monclova ya es considerada como la ciudad más caliente del país en varios días consecutivos, tras registrar temperaturas de más de 42 grados centígrados y con sensaciones térmicas au mayores.

Expuso que, ante estas situaciones extremas del clima, la población debe de mantenerse bien hidratada sobre todo quienes se exponen al calor y los rayos del sol, pueden sufrir un golpe de calor.