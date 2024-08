Lo confunden con asesino de Arturo.

Jesús Antonio Villazana Martínez, acusado falsamente en redes sociales de ser el asesino de Arturo de Colinas de Santiago, ha emitido una declaración para aclarar su inocencia.

"Quiero dejar en claro que soy un hombre de bien y que no tengo nada que ver con el asesinato de Arturo. Me conoce mucha gente en Colinas y puedo demostrar mi buena reputación. Estas acusaciones falsas pueden afectar a mi familia, especialmente a mis hijos pequeños", expresó Villazana Martínez.

Agregó que confía en la inteligencia y preparación de la Agencia del Ministerio Público para esclarecer el caso y demostrar su inocencia. "No tengo nada que temer porque no he hecho nada malo. Estoy abierto a cualquier investigación y colaboraré en todo lo que sea necesario para aclarar este asunto".

Villazana Martínez también hizo un llamado a la comunidad para no juzgar a todos los habitantes de Colinas por las acciones de unos pocos. "Sabemos que hay gente buena y mala en todas partes, pero no es justo que nos tachen a todos de ser malas personas".

La verdadera identidad del asesino, Carlos, ya ha sido revelada, y se espera que la justicia se lleve a cabo.