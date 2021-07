Lo desatan y se pierde

El hombre que estaba atado con cadena en el patio de un domicilio, fue desatado por la familia, por recomendación del personal del DIF, así pasó la noche y la mañana siguiente estaba desaparecido, muchos se unieron a la búsqueda hasta que fue encontrado en el bulevar Pape sentado bajo un árbol.

María Isabel Martínez Robles acudió a darle el medicamento a las 8:00 de la mañana y se dio cuenta que Juan Manuel "El Cerillito" ya no estaba, pidió el apoyo de toda la comunidad para dar con su paradero.

Recibió muchas llamadas y mensajes de gente que le decía dónde lo vieron, pero para acudía ya se había movido de lugar, hasta que fue localizado sentado bajo un árbol en el bulevar Harold R. Pape.

"Muchas gracias a la gente que me decían en que parte lo veían, gracias a Dios nos dieron muchas pistas, estaba sentado a bajo de un arbolito, pero ahora mi preocupación es que se vuelva a ir", comentó la tía.

Dijo que se comunicó con personal del DIF para decirles que es necesario atarlo aunque sea por las noches, pero le dijeron que no y que hoy irían a su domicilio con propuestas para el bienestar de Juan Manuel, una sería llevarlo a un centro de rehabilitación o dejarlo en un cuarto.

"Otra vez se quedará igual, se volverá a perder, porque no está impuesto, tiene que estar en un cuartito, yo quiero mucho a "Jona" y no me gusta lo que está pasando", señaló.

Dijo que su sobrino se llama Juan Manuel, lo conocen como "Cerillito" pero mucha gente también lo llama "Jona".