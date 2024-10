Lo envían a Cereso por intento de homicidio.

Vinculan a proceso a Alan Rogelio "N" por el delito de homicidio en grado de tentativa y autor material de haber apuñalado a Richard Llanas Castilla, fue enviado al Cereso de Saltillo donde permanecerá por seis meses en lo que se reanuda su proceso legal.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre del 2023 en casa del imputado Alan en donde discutió con su pareja Wendy Rubí Morales Luna, momento en que la víctima Richard se metió en la pelea y le dijo que "agarrara la onda y la dejara en paz porque estaba embarazada".

En esos momentos Alan salió de la vivienda para luego regresar y agarrar un cuchillo, y empezar a atacar a Richard, le hace cuatro heridas del lado izquierdo superior, una de 4 centímetros, otra de 2.5 centímetros y una de 15 centímetros en el área del pulmón, ocasionándole una herida de gravedad.

Esto fue corroborado por Hilda Esquivel García, esposa de Richard, quien narro en la sala lo que había ocurrido esa noche, además de comentar que el 3 de septiembre del 2024 llevo a sus hijas q la escuela José Vasconcelos, momento en que ve a Alan, quien me dice "ya me di cuenta que me reconociste, te va a cargar la v...voy a terminar con lo que inicie, se dónde están tus hijos", provocándole mucho miedo a Hilda.

Así mismo, Estela Castillo mamá de Richard relato que ella fue quien denunció lo ocurrido mientras su hijo estaba hospitalizado, producto de esas heridas es que debe traer una bolsa pegada a su costado izquierdo para poder respirar.

Alan Rogelio "N" fue detenido el pasado 9 de octubre a las 13:40 horas, realizándose la audiencia el pasado 10 de octubre bajo la causa penal 884/2024 como una audiencia de control de garantías, en el que la defensa pidió duplicidad de término de 144 horas.

La audiencia se retomó ayer lunes 14 de octubre a las 8:00 de la mañana, en donde el Juez tomó la decisión de vincular a Alan Rogelio "N" tras no aportarse pruebas que ayudaran a su defensa, además de dar un plazo de seis meses para retomar su proceso legal, tiempo en que permanecerá en el Centro Penitenciario de Saltillo.