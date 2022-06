Lo investigan por un delito

Hasta este momento no se ha revelado el motivo por el que Cristopher Anguiano Flores se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Nuevo León pues se resguarda por no entorpecer la investigación que realiza la autoridad de aquel estado, un delito en el que el joven monclovense se vio involucrado, su mamá tampoco quiso darlo a conocer.

Claudia Flores, mamá de Cristopher participó en la Marcha del Orgullo Gay, aunque en un inicio se negó a hablar sobre su hijo, después accedió mencionando que alguien la llamó y le dijo que su hijo estaba en prisión, información que le dio a conocer a la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

Hasta este momento no sabe quién se comunicó con ella pero luego de que le dijeran que estaba en el penal, fue a Nuevo León personalmente, después habló con su hijo por teléfono, no lo ha visto en persona, pero lo vio por fotografías y pudo cerciorarse que su hijo está bien físicamente, él le pidió a su madre que no se preocupara porque él estaba bien.

"Primero quiero hablar con él antes de dar a conocer porque está en prisión, él se comunicó conmigo, me dijo estoy bien, estoy en tal parte desde el 06 de junio" comentó.

Mencionó que los minutos en esas llamadas son oro, por lo que no se sabe dónde estaba Cristopher del 15 de mayo, cuando desapareció al 06 de junio que entró a prisión, aprovechó para agradecer a la gente que de alguna manera colaboró en la búsqueda de Cris.

Por otro lado, Sandra Tavera; encargada de la Coordinación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Región Centro, dijo que se pidió la colaboración de las autoridades de Nuevo León esto luego de que se diera a conocer que el joven andaba entre los límites de Nuevo León y el municipio de Ramos Arizpe, hasta que les informa que está detenido, la familia acuden al penal e identifican que efectivamente es Cris.

"El delito por el que se le acusa lo reservamos por tratarse de una investigación de la Fiscalía de Nuevo León y por no entorpecer las investigación de aquel estado", señaló y agregó que con esto queda de manifiesto que la Fiscalía siempre actúa ante los reportes de personas desaparecidas.