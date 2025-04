Lo perdona porque "el amor todo lo cura"

En un giro digno de telenovela de las 9, una mujer que denunció a su esposo por violencia familiar decidió, en pleno arranque del proceso judicial, retirar los cargos, perdonarlo y apostarle al amor (y a la terapia de pareja) para superar sus diferencias. "Todo un ejemplo de resiliencia... o de paciencia infinita".

El caso quedó registrado bajo la causa penal 373/2025. El protagonista del drama, Rogelio "N", fue presentado ayer ante el juez para la audiencia de vinculación a proceso. Ahí, el Ministerio Público detalló los hechos que habrían motivado la denuncia: una noche de alcohol, celos, discusiones y una frase digna de ser tatuada en la frente: "Tú ya estás usada, ya no me sirves".

Todo inició el 1 de abril a las 2:00 de la mañana, cuando Rogelio, sumido en una depresión causada por el descubrimiento de una supuesta infidelidad, hizo la maleta a mitad de la madrugada), decidió abandonar el hogar conyugal. La esposa intentó detenerlo, él le pidió el celular, ella se negó y según se explicó, terminó golpeándose con la maleta.

Luego de los gritos, insultos y encerrones, la mujer pidió ayuda a una persona de confianza, quien fue la que reportó el incidente a Seguridad Pública. Pero ayer, cuando todo estaba listo para iniciar el proceso, la víctima tuvo una epifanía de perdón y anunció que retiraba los cargos. Según ella, su esposo no es agresivo, nunca le ha pegado, y lo de aquella noche fue, al parecer, un malentendido entre almas destinadas a estar juntas... en la sala de espera del terapeuta.

El juez, visiblemente atado a las leyes y no a los libretos de drama, decidió no vincular a proceso a Rogelio. Eso sí, sugirió terapia psicológica para ambos, porque el amor puede ser ciego, pero no necesariamente sano.

Así, la historia que comenzó con una denuncia por violencia familiar terminó con un "vivieron felices para siempre... o hasta el siguiente desacuerdo a las dos de la mañana".