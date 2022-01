Lo que pasó en el 2021

3 de enero

Violan 3 policías a mujer

Tres policías municipales entre ellos una mujer de Monclova fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, acusados del delito de violación impropia y acoso sexual.

Los policías detenidos fueron identificados como Litzy Merary Quintero Ramos de 21 años alias "La Flaca", Jesús Román Múzquiz Rebollo de 29 años, alias "El Múzquiz" y Salvador Sáenz Gutiérrez de 34 años alias "El Chava", quienes fueron turnados al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

16 de enero

Vuelve Coahuila a semáforo en rojo

Este día la federación colocó a Coahuila de nuevo en Semáforo Rojo por Covid-19, ante lo que el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís indicó que continuarían reforzando acciones de acuerdo a las necesidades de cada región, pues las cinco regiones del estado tienen condiciones diferentes.

21 de enero

Inicia la era Biden

El 46 Presidente que pone en marcha el gobierno más diverso de la historia de Estados Unidos, tomó protesta como presidente asegurando que la pandemia y la desigualdad son los dos grandes retos a vencer durante su mandato.

El Presidente Joe Biden contempló la necesidad de detener la construcción del muro que divide a México y a Estados Unidos, además de buscar la forma de congraciar a los gobiernos de ambos países en una época donde las muertes se incrementan día a día a causa de la pandemia.

1 de febrero

Cierra Trágico Enero, mueren 162 por covid-19 en Monclova

Durante el mes de enero se registraron cerca de mil casos de covid-19 en el municipio de Monclova, además de que un total de 162 personas fallecieron a causa de este padecimiento.

4 de febrero

Extraditan a Alonso Ancira, ya está en México

El avión Bombardier Challenger 605 donde dónde fue trasladado desde España el Empresario Alonso Ancira Elizondo arribó a la ciudad de México a las 17:11 minutos, lo anterior luego de haber realizado una escala en Canadá.

Tras el aterrizaje, el empresario quien es presidente de Altos Hornos de México, fue sometido a exámenes de rutina, e ingresado al penal, acusado por el delito de lavado de dinero, relacionado con el presunto caso de soborno a Emilio Lozoya para que comprara PEMEX la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

5 de febrero

Dejan preso a Ancira,

por riesgo de fuga

Un juez federal envió a prisión preventiva justificada al empresario Alonso Ancira Elizondo propietario de la empresa Altos Hornos de México, pasando su primera noche como interno del reclusorio norte donde permanecerá hasta que se resuelva su situación jurídica.

El empresario es investigado por la FGR por la supuesta entrega de sobornos por 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya ex. director de PEMEX a cambio de facilitar la compra de la chatarrera Agro Nitrogenados.

4 de Marzo

Dan 30 años de cárcel a feminicida de la Progreso.

Una pena de 30 años de prisión fue la que se le dictó a Esteban Arnulfo por el delito de feminicidio en contra de su mujer María Isabel, a quien después de darle muerte el 18 de julio del 2019, la sacó de su domicilio y abandonó el cadáver dentro de una camioneta que estacionó a la altura del fraccionamiento Moderno.

6 de Marzo

Arranca Vacunación en Monclova

Después de un año de encierro, miedo e incertidumbre, adultos mayores de Monclova y la Región recibieron una segunda oportunidad de vida, luego de aplicarles su primera dosis de vacuna Pfizer, la cual les permitirá la inmunidad contra el covid-19. Fueron 3 mil 300 dosis las que se aplicaron en el primer día de vacunación.

11 de marzo

Aprueban Diputados Federales uso lúdico de la marihuana

El pleno de la cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para regular la producción y consumo permitido de cannabis con fines lúdicos, industriales y de investigación médica.

Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, el pleno aprobó el dictamen para expedir la nueva ley federal para la regulación del cannabis.

6 de abril

Juró que la amaba y la mató.

Una joven madre de familia fue asesinada por el hombre que juró amarla y que incluso le pidió matrimonio. Al feminicida no le importó que estuviera presente su hijo de dos años; sin piedad la tomó de los cabellos y la ahogó metiéndole la cabeza en una tina con agua hasta que dejó de moverse.

La víctima fue identificada como Norma Alicia Martínez Hernández de 23 años de edad, madre de cuatro hijos, quién vivía en la calle 46 de la colonia 21 de Marzo. El presunto asesino es nada menos que su pareja, José María Bustamante Salazar alías "Chema", padre del último de sus cuatro hijos.

17 de abril

Vinculan a proceso exlíderes de la 288

Ex. Líderes del Sindicato Nacional Democrático de la sección 288 fueron vinculados a proceso por el delito de administración fraudulenta por un faltante de 7 mdp del fondo de resistencia.

Entre ellos, Patricio Quintero ex. Secretario general de la 288, Francisco Javier Ballesteros Martínez ex. Tesorero y Jorge Alarcón ex. Presidente de la comisión de vigilancia y justicia.

20 de abril

Libre Ancira, como

el ave fénix

Alonso Ancira recuperó su libertad, debido a que un juez federal suspendió el proceso en su contra por lavado de dinero después de que Pemex aceptara la oferta del dueño de Altos Hornos de pagar 216 millones de dólares para reparar el daño por el sobreprecio vinculado a la compra de la planta Agro Nitrogenados.

El empresario abandonó el Reclusorio Norte a bordo de una camioneta negra alrededor de las 19.30 horas, a su salida se negó a hacer cualquier declaración.

1 de mayo

Se paraliza enfermera por vacuna

El IMSS de Monterrey, negó la atención a la monclovense Dulce Nallely Reyna Reyes enfermera de un nosocomio particular quien se paralizó y no pudo hablar luego de recibir la primera dosis de la vacuna, horas después de recibir el biológico ya no pudo mover sus extremidades.

18 de mayo

Un año después, regresan a las aulas.

Después de 14 meses de haberse las escuelas vacías por una pandemia que arrasó con la estabilidad del mundo entero, 14 escuelas públicas de la región centro iniciaron clases presenciales de manera híbrida, fueron un total de 900 estudiantes los que ya pudieron acudir a la escuela.

30 de Mayo,

Viralizan en España caso de Rosa Nelly, la "Viuda Negra" de Monclova

El caso del homicidio cometido por la monclovense Rosa Nelly se dio a conocer a través de "Archivo Criminal", un canal de YouTube de España en el que se detalla el asesinato que cometió una mujer por celos desmedidos, quienes lo vieron no dudan que esto también pudiera ser una producción de Netflix.

El homicidio ocurrió en el 2016 en el que la víctima fue Raúl Tomas Alton Garza, 39 años un reconocido notario público de Monclova, quien murió a manos de su esposa Rosa Nelly Luna Cisneros de 35 años de edad.

5 de junio

Se "Traga" mina a

siete personas

MINERAL DE RANCHERÍAS (MUNICIPIO DE MÚZQUIZ).- La repentina inundación de una mina de arrastre, dejó a siete mineros atrapados a más de 100 metros de profundidad y con muy pocas posibilidades de sobrevivir.

El accidente ocurrió poco después de las 12 del mediodía en la mina Micarán, donde los trabajadores presuntamente llegaron a un cuerpo de agua que en pocos segundos inundó el tiro.

6 de junio

Todos a Votar

Llegó el día en el que los ciudadanos saldrán a las urnas a emitir su voto, este proceso fue considerado como la elección más grande de la historia del país, con el mayor número de puestos de elección en juego y con la primera vez que en cada una de las entidades se lleva a cabo un proceso tanto local como federal.

27 de junio

Alerta Coahuila por guerra de cárteles

Saltillo, Coah.- Coahuila mantiene filtros de seguridad en las carreteras que circundan la entidad, reveló el Fiscal Gerardo García Márquez quien subrayó que hasta el momento no se tienen coahuilenses desaparecidos en el tramo Monterrey-Nuevo Laredo.

Destacó que la seguridad que ofrecen las carreteras del estado ha llevado a autoridades norteamericanas a recomendar el paso al norte por la frontera de Acuña y Piedras Negras.

16 de julio

Circula ya, variante Delta

En esta fecha, alertaron los expertos en salud que la variante Delta podría estar circulando en el estado debido a su cercanía con el estado de Texas, Estados Unidos, esto lo dio a conocer una trabajadora del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), es la variante más infectocontagiosa del virus original de Covid-19.

18 de julio

Reajuste por fin de outsourcing

Aún no se definen las acciones que Altos Hornos de México tomará ante la regulación del Outsourcing, para lo cual ya tiene poco menos de dos semanas, sin embargo ya comienza a salir gente de las compañías que laboran al interior de la siderúrgica.

Trabajadores de AHMSA señalaron que esta semana se comenzaron a dar de baja a más de mil trabajadores que se encontraban bajo el esquema de terceros contratistas.

20 de julio

Aplasta derrumbe a mineros, hay dos muertos

OCAMPO, COAH.- Un derrumbe en la mina de zinc y plomo ´La Pasión´, provocó la muerte de dos mineros en el Ejido Acebuches ubicado a 100 kilómetros de la cabecera municipal.

En el accidente falleció de manera instantánea José Eduardo Hernández, de 42 años de edad, mientras que Jesús Pinales Rodríguez, de 22 años estaba gravemente lesionado y falleció en el trayecto al hospital. También resultó lesionado Jesús Ramírez de 56 años quien fue trasladados de urgencia a un hospital de Monclova donde se reporta como estable.

27 de julio

Rosa y Sangre, niega perdón y casi la matan

Una flor manchada de sangre que simboliza un falso "perdóname, regresa, te amo", quedó tirada junto al cuerpo de una mujer que fue masacrada a golpes con un barrote, en la Colonia Emiliano Zapata. El único pecado de Victoria Molina fue responder: "No vuelvo contigo".

La víctima fue identificada como Victoria Molina de 23 años de edad quien se debatía entre la vida y la muerte luego de ser masacrada con un barrote por el sujeto que minutos antes le juraba amor, le pedía perdón y le daba una rosa de 20 pesos.

11 de agosto

¡Va por Marifer!

Más de 30 mil personas visualizaron el video del Periódico La Voz sobre el caso de MariFer, la jovencita que requiere de un trasplante de pulmón, el apoyo y la solidaridad de los monclovenses no se dejó esperar y cientos de personas compartieron la publicación en sus redes sociales.

El mayor impacto, fueron las declaraciones del papá de la jovencita que dice ya resignados se la entregaron a Dios y que él tiene la última palabra para decidir si ella sigue en la tierra o no.

18 de agosto

Repele PAR ataque Armando

HIDALGO, COAH.- Elementos de la Policía de Acción y Reacción fueron agredidos a balazos por civiles armados cuando el grupo patrullaba él kilómetro 64 de la carretera Federal número 2, muy cerca del municipio de Hidalgo, Coahuila.

En la agresión no se reportaron bajas, pero si una intensa movilización policiaca de las fuerzas del estado, con apoyo de autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional.

22 de agosto

Brutal Venganza

En una presunta venganza por haberlo atropellado un reconocido vendedor de "jochos" apodado como "Nazi" fue golpeado por supuestos elementos de seguridad la madrugada de ayer en la colonia Azteca.

Fue en la calle Tlacopan casi esquina con la avenida Cuauhtémoc donde un supuesto comandante golpeó sin piedad a Nazario Peña Zamora, además de destruirle su casa. Trascendió que el "comandante" se encontraba bebiendo en el juego de beisbol de los Acereros y al salir en fue en busca de la persona que días antes lo había atropellado de forma intencional.

4 de septiembre

PEMEX no se queda con AHMSA

Altos Hornos de México se ha convertido en el "juguete preferido" del Presidente de la República y lo usa cada vez que quiere ocultar algo o desviar la atención, como en esta ocasión, así lo señaló el director de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la empresa acerera.

Francisco Orduña Mangiola señaló que Altos Hornos de México ha sido víctima de una extorsión por parte del Gobierno Federal y sigue siendo de los ataques por parte de las autoridades.

8 de Septiembre

¡Aborto Libre!

En un fallo considerado histórico para el país, el organismo declaró que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes.

Los ministros del pleno de la SCJN invalidaron por unanimidad la legislación del estado de Coahuila que impone de uno a tres años de cárcel "a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento".

14 de septiembre

¡Éxodo haitiano!

Con la invasión de más de 20 mil haitianos a Del Río, Texas, la ciudad se convertió en el epicentro del colapso de la política migratoria de los Estados Unidos, que ha respondido de forma tibia a una inminente crisis humanitaria, llegaron a Ciudad Acuña migrantes que fueron movidos por "rumores" de paso libre por la frontera con Del Río, Texas, agravando más el problema.

22 de Octubre

Se declara AHMSA en quiebra

La siderúrgica mexicana Altos Hornos de México está exploró la posibilidad de una declaración de quiebra en Estados Unidos para disputar los pagos que su presidente Alonso Ancira, acordó que pagaría a PEMEX para resolverlas denuncias de corrupción en su contra.

El diario The Wall Street Journal dijo que AHMSA está apegándose al capítulo 11 para rechazar acuerdos de liquidación que formuló su presidente para evitar ser regresado a prisión por las denuncias de pago de recursos para forzar la compra de la empresa agro nitrogenados por un costo mucho mayor de lo que vale.

24 de octubre

Estamos en Verde: MARS

"En nada ocupamos el semáforo epidemiológico, pero Coahuila volvió a ubicarse en verde en virtud de los bajos niveles de hospitalización que ha alcanzado en las últimas semanas", dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en la reunión ordinaria del Subcomité de Salud Región Laguna.

28 de Octubre

Explosión; 11 heridos en AHMSA

Momentos de Terror se vivieron al interior de la empresa Altos Hornos de México al registrarse una explosión en la línea de tira de Laminadora en Caliente de la planta 1 que dejó como saldo 11 obreros lesionados con quemaduras de primero a tercer grado y quienes fueron atendidos en las instalaciones de la clínica 7 del Seguro Social.

4 de noviembre

Va Lozoya a la Cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó encarcelar a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en el Reclusorio Norte al estimar que existe un alto riesgo que pueda darse a la fuga por la alta penalidad de los delitos que se le imputan y para ello cuenta con las redes familiares y los recursos económicos suficientes.

La cárcel para Lozoya Austin ocurre a más de 15 meses de que fue extraditado a México.

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del centro de justicia penal del Reclusorio Norte, impuso esta tarde la prisión preventiva justificada al ex director de Pemex tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

23 de noviembre

Mutila Tren a africano, lo arrastra 30 kilómetros

EJIDO BAJÁN, MPO. DE CASTAÑOS, COAH.- Con un pie mutilado por el tren, un migrante africano se arrastró por más 30 kilómetros en el monte durante dos agonizantes días, hasta encontrar ayuda de un matrimonio del ejido Bajan.

Saltando en un pie y la mayoría de las veces arrastrándose, Phillips "N", de 27 años de edad, originario de Sierra Leona, África, vivió una desgarradora travesía con el riesgo de morirse desangrado.

28 de noviembre

Frena IMSS

Jubilaciones

Debido a los casos de corrupción que se dieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, adultos mayores o personas con alguna discapacidad, se enfrentan a una serie de trabas para tramitar su pensión, tardando incluso años para obtener esta prestación que por derecho les pertenece.

Médicos fueron parte de la corrupción, autorizando pensiones a personas que no contaban con un padecimiento, a cambio de cierta cantidad de dinero, lo que hizo que la federación pusiera especial atención en este tema.

9 de diciembre

Asesinan a nieto de líder Kikapú

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un miembro de la Tribu Kikapú, nieto del guía espiritual Chakoka Aniko, de nombre Erick Treviño Aniko de 44 años de edad, fue asesinado a balazos; el hoy occiso fue trasladado a un hospital particular por su propio tío Andrés Aniko, pero llegó muerto; se dijo que se trató de un conflicto familiar por la disputa del liderazgo de la tribu.

16 de Diciembre

Reinauguran piso Covid.

La noche del 14 de diciembre se puso en operación la Torre COVID del Hospital General de Zona No. Siete del IMSS en Monclova, con el ingreso de los primeros cinco pacientes con Coronavirus.

Tal como lo anunció el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, el tercer piso del bloque B fue reconvertido para atender pacientes a con SARS-coV-2.

El hospital Cemex contaba con un 68 por ciento de ocupación de enfermos con el virus; el protocolo indica que de subir al 80 por ciento se debe reconvertir la Torre B a Torre COVID.

7 de Diciembre

Abortan 8 "Niñas" en el Amparo Pape

El Hospital General Amparo Pape de Benavides realizó hasta esta fecha, un total de 8 abortos desde que obtuvo el permiso legal esto hace apenas una semana, todas fueron menores de edad y 2 más decidieron no continuar con el procedimiento.

8 de diciembre

Murió el "Nazi", no hubo justicia

Rosario Rocha representante legal de Nazario Peña Zamora quien lamentablemente falleció el pasado lunes, señaló que seguirán en contacto con su familia para continuar con la demanda de delito de abuso de autoridad.

Como se recordará Nazario Peña es el hombre que fue víctima de tortura de hechos en el mes de agosto, el hombre fue sacado de su domicilio con el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policiacos y lo golpearon junto con el abogado Cesar García Diosdado.

La causa del descenso fue por covid esto agravó su situación que afecta la función pulmonar y según por las secuelas se le complicó un poco más y no pudo ganar esta batalla.