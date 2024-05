Logra un acuerdo obreros de Conduit

Luego de 96 horas de paro, trabajadores de Conduit logran acuerdo con directivos de la empresa, al establecer el pago de una compensación y el que no haya represiones, con lo que se levanta el movimiento y regresas a sus áreas de trabajo.

El día de ayer se llevó a cabo la reunión en la que estuvieron presentes directivos de la empresa, autoridades laborales, representantes sindicales y los trabajadores que forman parte de la comisión revisadora, quienes analizaron durante horas el tema del reparto de utilidades.

Durante esta reunión se presentó la documentación que acredita el resultado que se tuvo durante el ejercicio fiscal 2023, y se aclararon las dudas de los trabajadores en cuanto al reparto.

Carlos Mata López, Presidente de la CTM Monclova señaló que la manera en la que se hicieron las cosas generó mucha inquietud e inconformidad entre los trabajadores, al no seguir el procedimiento correcto, por lo que se llegó hasta el extremo del paro de labores, pero ya se aclaró.

Indicó que los integrantes de la Comisión revisaron los documentos con los que acredita el resultado, posteriormente esto fue avalado por los trabajadores quienes estuvieron de acuerdo con el informe que se presentó.

"No es que no se hayan generado utilidades, sino que no se generó el monto que la gente creía que debieron tener, los documentos que presentaron a la comisión acreditan porque no se generó lo que de pensaba".

Señaló que tras la revisión se mantendrá el monto de utilidades que se deposito a la base trabajadora el pasado viernes, pero además se pidió que se les dé una compensación a los trabajadores por el esfuerzo que se dio durante el año pasado, lo cual se aceptó y se verá reflejado el próximo viernes.

No se precisó los días que se darán como compensación, pero dijo que es un beneficio para los trabajadores, así mismo se acordó que no habrá represión en contra de la gente por el paro que duro 4 días.

Tras llegar a un acuerdo, los trabajadores levantaron el paro y regresaron a sus áreas de trabajo para reanudar la producción.