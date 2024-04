Los torturaban con una chicharra

Padres de familia de los internos que se fugaron del Anexo Sanaréh pidieron a los familiares que saquen a sus hijos del centro para evitar otra tragedia, señalan que ya no dejarán que los "padrinos" los devuelvan para seguir maltratándolos.

Ana María Ordoñez Cortés, mamá de los internos Carlos Eduardo Ordoñez y José Luis Medrano Ordoñez, quienes también escaparon el pasado miércoles tras ver que sus seres queridos no podían sacarlos, dijo que sus hijos confirmaron los malos tratos que recibían en el anexo.

"Yo di 54 mil pesos para que mis hijos recibieran un mal servicio, vendí todo, mi terreno y muebles para que mejoraran, pero ahora que salieron me platican como vivieron estos meses, más el mayor que es el que estuvo más tiempo".

Señaló que el sábado pasado uno de sus hijos se quedó con hambre por lo que su hermano le dio de su comida, motivo por el cual fue castigado por los padrinos del anexo. La señora Ana María Ordoñez solicitó a otros padres que saquen a sus hijos para evitar que otro interno muera.

Así mismo, la señora Elizabeth Galván Galindo externo que su hijo Juan Héctor Salvador de 40 años tenía siete meses en el anexo, se escapó pero los propietarios no le informaron, sino que fue su "padrino" Marcelino el que se encargó de ello, señalan que no dejarán que se los lleven y solo acudieron a recuperar sus pertenencias, pero no les abrieron las puertas.

"Yo decidí dejarlo un mes más para su mejoría, ayer llegó al domicilio y nos contó el infierno que pasó. Les ponían la chicharra, les medían el agua y no les daban más. El padrino nos habló a las 2:00 de la tarde para decirnos que se escapó, pero ya habían pasado 5 horas".

Externó que los hicieron hacer 500 sentadillas e incluso les pedían a los trabajadores que no les pusieran más porque no soportan el dolor, pero eso no les importó y continuaban exigiéndolos que pagaran el castigo.