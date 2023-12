Luchan acreedores que AH reconozca deuda

Los acreedores que han sido reconocidos mediante la sentencia de graduación y prelación de créditos ya deben de reunirse en asamblea, señaló el abogado Héctor Garza y unirse para la lucha o un convenio, por el adeudo que tiene AHMSA con ellos.

Alonso Ancira convocó para este 21 de diciembre una asamblea de consejo de accionistas de Altos Hornos de México, donde el orden del día indica que van a tomar una determinación del acuerdo reparatorio por el tema de Agronitrogenados.

"Sin embargo no tenemos una noticia de que es lo que van a resolver en torno a este asunto, también tenemos entendido que existe una carta de intención de renuncia de Alonso Ancira al Consejo de Administración de AHMSA", dijo Héctor Garza.

El representante del grupo de acreedores, señaló que hasta que no se resuelva lo que los accionistas tomarán en consideración no se puede definir si Alonso Ancira abandona o no el consejo, por lo que el abogado de varios acreedores mencionó que hay que esperar.

Así mismo, dentro del expediente existe un recurso de apelación donde Ancira Elizondo solicita el reconocimiento de un crédito, el cual es válido y será el Juzgado de Distrito en competencia económica el que determinará si procede o no el reclamo.

"Mientras no sea impugnada esa asamblea por la gente legitimada para impugnarlas, todo es válido. Lo que nosotros tenemos que ver es que el asunto de AHMSA se está moviendo, tal vez a paso lento pero muy certeros en cada movimiento"