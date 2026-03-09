Griselda Arreguín entrega lupas a adultos mayores para leer contratos

Reparten lupas de bolsillo a ciudadanos para que puedan leer las llamadas "letras chiquitas" que aparecen en contratos de financieras o instituciones bancarias, esto evitará que sean afectados por cobros indebidos al momento de que tramiten un préstamo.

La regidora Griselda Arreguín explicó que en muchas ocasiones es precisamente en esas cláusulas donde se establecen condiciones que los usuarios no alcanzan a leer al momento de firmar, lo que posteriormente deriva en cargos indebidos o en la ampliación de los plazos de pago de las deudas.

Señaló que en lo que va del año ha atendido al menos 13 quejas de personas —en su mayoría adultos y adultos mayores— que han enfrentado este tipo de problemas por no haber podido leer correctamente los contratos antes de firmarlos.

Indicó que, afortunadamente, los casos han logrado resolverse mediante gestiones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); sin embargo, destacó que la intención es prevenir que más ciudadanos caigan en este tipo de situaciones.

Por ello, se decidió entregar 50 lupas de bolsillo sin costo alguno en la Presidencia Municipal, herramienta que permitirá a las personas ampliar el tamaño de las letras pequeñas antes de firmar cualquier documento. "Generalmente los adultos mayores cuando van a contratar un crédito, un bien o un auto, una casa o demás, en los contratos vienen unas letras pequeñas que a veces con lentes no se pueden visualizar bien, y los débil visuales menos. Entonces esta lupa les va a permitir enfocar en esas letras para que puedan leerlas antes de firmar un documento", explicó.

La regidora advirtió que firmar un documento sin conocer a detalle sus condiciones puede poner en riesgo el patrimonio de las personas, por lo que invitó a la población a revisar cuidadosamente cualquier contrato y acercarse a solicitar una de estas lupas para evitar caer en contratos engañosos.