AHMSA aclara señalamientos de MADISA y respalda la actuación del síndico en el proceso

Monclova, Coahuila.– Altos Hornos de México (AHMSA) emitió un comunicado en el que fija postura frente a los señalamientos realizados por la empresa Máquinas Diesel, S.A. de C.V. (MADISA), la cual denunció presuntas irregularidades en el manejo del proceso de Concurso Mercantil.

La siderúrgica precisó que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez ha desempeñado su labor "ajustado al mandato legal, sin excepciones", y bajo el escrutinio permanente del Juzgado que lleva el procedimiento tanto de AHMSA como de Minera del Norte S.A. de C.V. (MINOSA).

De acuerdo con la información oficial, las operaciones de venta de activos menores no esenciales —realizadas durante la etapa de concurso— fueron informadas oportunamente a la titular del Juzgado, "con total transparencia y bajo los lineamientos establecidos".

El objetivo de dichas ventas, subrayó la sindicatura, es obtener recursos mínimos para sufragar gastos indispensables que permitan la preservación de los activos esenciales de ambas compañías y con ello mantener su valor en el mercado.

En el documento, el síndico Aguilera Gómez reafirmó su compromiso de actuar con apego estricto a la ley y con transparencia, además de buscar "el máximo valor posible de los activos" en beneficio de los acreedores.

Asimismo, recordó que la prelación legal de los pagos prioriza los derechos de los trabajadores, por lo que las decisiones tomadas en el proceso concursal tienen como fin último proteger el patrimonio y la fuente de empleo de miles de familias dependientes de AHMSA y MINOSA.

El comunicado surge luego de que MADISA, una de las empresas acreedoras, difundiera críticas sobre el manejo del concurso mercantil, acusando presuntas irregularidades en las funciones de la sindicatura.