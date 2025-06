Madre exige justicia para su hijo fallecido en Banco Azteca

MONCLOVA; COAH.- "No quiero limosna, exijo justicia para mi hijo y su pequeño", reclama Brenda Raquel, madre del joven fallecido.

A casi dos años de la muerte de su hijo en un accidente ocurrido mientras se encontraba en horario laboral, Brenda Raquel denuncia la falta de respuesta por parte de Banco Azteca y su aseguradora, señalando omisiones, trámites inconclusos y promesas que nunca se cumplieron.

El hecho sucedió en septiembre de 2023, cuando el joven perdió la vida en el libramiento que conecta hacia Frontera, mientras realizaba actividades propias de su empleo. Desde entonces, su madre inició el proceso para recibir el apoyo correspondiente, cumpliendo con la entrega de documentación en tiempo y forma. Sin embargo, lejos de obtener una resolución, se enfrentó a un vía crucis burocrático.

"Entregué todo como me lo solicitaron, en original. Después me dijeron que la papelería se había traspapelado, que un trabajador se la llevó. ¿Cómo puede pasar eso en una empresa como Banco Azteca? Deberían tener respaldos, sistemas, controles...", cuestionó con indignación.

Durante casi dos años ha realizado incontables llamadas, acudido a sucursales en Monclova, y ha contactado personal en Monterrey y la Ciudad de México. En total, al menos cinco personas diferentes han retomado su caso, pero ninguna ha logrado darle una solución definitiva. La última comunicación fue en enero de este año, cuando le aseguraron que el trámite sería directo entre ella y la aseguradora. Desde entonces, el silencio ha sido la única respuesta. "Ya no me contestan los mensajes ni las llamadas", lamentó.

Brenda recordó que, en su momento, la empresa sí brindó apoyo para cubrir el sepelio, pero desde entonces no ha habido ningún tipo de respaldo adicional, a pesar de que el accidente ocurrió en condiciones laborales y el joven contaba con todo en regla. "No se vale que ahora se quieran deslindar. Fue un accidente real, en su horario de trabajo", enfatizó.

El joven fallecido era el menor de dos hijos y dejó un niño pequeño en orfandad. Para Brenda, el dolor de perder a su hijo se ve agravado por la indiferencia institucional. "Estoy hablando de una vida, de un niño que necesita apoyo. No estoy pidiendo nada que no me corresponda, solo que respondan con justicia y respeto."

Finalmente, hizo un llamado a Banco Azteca para que asuma su responsabilidad, y pidió a las autoridades competentes que investiguen por qué, a pesar de haber entregado todo conforme a lo solicitado, el caso permanece sin resolución ni apoyo económico.