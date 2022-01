Madre golpeó a Dieguito

Los padres de Jesús Javier Flores Garay quien fuera acusado de propiciar lesiones gravísimas al pequeño Diego, realizaron por la mañana una manifestación en el bulevar Harold R. Pape y en la tarde en la Lagunita de Frontera para exigir que las autoridades realicen de manera correcta la investigación del caso, asegurando que la madre del menor Itzel Cázares fue la responsable de lo que le sucedió al pequeño, el cual se encuentra luchando para preservar su vida.

"Mi hijo es inocente, no solo hablo como su madre, sino como quien tiene la seguridad de que él no pudo golpear mi nieto Diego, la gente conoce a mi hijo y saben lo mucho que trabajaba para sacar a su familia adelante, también saben de los antecedentes que tiene Itzel por ello no hay duda de que ella tiene algo que ver en los golpes y lesiones que presentaba Diego, por eso pedimos a las autoridades investiguen bien y no solo acusen a mi hijo sin fundamentos".

Jesús Flores y Dalia Garay, padres de Jesús Javier explicaron que el pequeño Diego siempre fue como un hijo para "Chuy" quien se la pasaba doblando turnos para dar a su familia todo lo que necesitaban, no así Itzel, la madre del menor a quien acusaron de siempre haber sido una persona descuidada con el niño a quien en ocasiones encontraban en la calle mientras estaba al interior de su domicilio.

"Estamos seguros que ella fue la responsable y no sabemos porque las autoridades no la están investigando, a ella la detuvieron junto con mi hijo y ella salió por la puerta grande como si no fuera ella la responsable aunque incluso su familia saben que ella tuvo mucho que ver en las lesiones que presentó Dieguito".