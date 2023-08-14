Maleza consume a Altos Hornos

MONCLOVA, COAH.- A tres semanas del bloqueo que mantienen obreros de Altos Hornos de México en exigencia de sus prestaciones, así luce la Acerera más grande de Latinoamérica, sola, sucia, una empresa en abandono por completo.

Consumidos por la maleza tanto al interior como al exterior de AHMSA en Monclova, es como lucen algunos espacios de lo que antes era un orgullo de la base trabajadora, la desesperación por no contar con un salario seguro, la incertidumbre de si habrá de resurgir como el ave fénix, así como el hambre, la educación de sus hijos y las deudas mantiene a miles de trabajadores protestar por sus derechos laborales, lamentablemente ninguna autoridad ha logrado que el proceso de producción inicie en Altos Hornos de México.

Antes de que se iniciara con el bloqueo de los accesos a Altos Hornos de México, se fueron interrumpiendo los trabajos de limpieza y retiro de escombros de lugares de la compañía, sin embargo dicho problema se incrementó a raíz del pasado 25 de julio cuando obreros tuvieron la valentía de bloquear los accesos de la empresa, luchando por sus derechos laborales y representando a miles de obreros que trabajan para AHMSA.

Ahora luce llena de maleza y abandonada, al exterior trabajadores esperanzados de que pronto todo vuelva a la normalidad.