Manda IMSS a trabajar a obrera incapacitada

Aunque recibió una incapacidad por dos años en el IMSS, un error administrativo que la tiene “dada de alta”, obliga a una mujer convaleciente a regresar a a su trabajo o de lo contrario perderá su empleo.

“Me duele mucho el pie y ya quieren que regrese a trabajar”, comentó entre lágrimas de desesperación la señora Olga Lidia Covarrubias Rodríguez.

Relató que el pasado 13 de junio sufrió un accidente dentro de su trabajo, en la empresa BENSA por lo que se le atendió en el seguro social, específicamente en la clínica siete de Monclova.

Ahí le fue retirado un hueso, sin embargo, los médicos le cortaron un tendón de su pie izquierdo.

Luego de meses de la operación, no ha dejado de sentir dolor, no se ha recuperado y tiene complicaciones al caminar.

Al presentar el pasado tres de noviembre su documentación en la empresa por su incapacidad, le informaron en Recursos Humanos que ella en el sistema está dada de alta, sin embargo, su incapacidad fue por dos años y no la están respetando.

Señaló que la doctora Verónica Rodríguez de Anda fue quien indicó que tenía incapacidad de dos años, sin embargo, al regresar a buscarla para que aclare la situación a su trabajo, está se encuentra ausente por sus vacaciones.

“Voy a perder mi trabajo, de dónde voy a vivir, porque yo no me niego a trabajar, pero mire como estoy de mi pie, me fregaron un tendón, me sacaron un hueso y el dolor es insoportable”.

En el Seguro Social aseguran que la papelería se envió a Saltillo y mientras tanto está en riesgo su trabajo, pues en el sistema está dada de

alta.