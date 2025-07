Trabajadores advierten acciones radicales por bloqueos

Los trabajadores manifestaron su inconformidad ante la posibilidad de recibir únicamente el 20% de sus liquidaciones, y advirtieron que no aceptarán ninguna ley que los perjudique. Reiteraron que su postura es exigir el pago completo de sus finiquitos conforme a lo que les corresponde.

"Cuando un rico roba a un pobre, le llaman negocio; pero cuando el pobre se defiende y lucha por recuperar lo que le robaron, le llaman violencia", señalaron. Asimismo, afirmaron que están considerando acciones más radicales, como bloqueos, si no obtienen respuesta favorable de las autoridades.

Indicaron que han sostenido comunicación con la comisión del Senado que se formó para fiscalizar las acciones del síndico, y aunque se les informó que están trabajando en medidas de apoyo, no se precisó cuáles serán esas acciones. Por ahora, mantienen la expectativa de que el gobierno federal intervenga para garantizar el pago de adeudos y la protección de su patrimonio.

Respecto a la venta de activos, advirtieron que no permitirán que se disponga del inventario de la empresa sin transparencia y sin que se garantice que los recursos se destinen al pago de los trabajadores. "Nos interesa saber qué contempla el inventario, si está completo y cuánto vale cada bien, porque no vamos a aceptar que se vendan cosas y no se nos entregue nada", puntualizaron.

Los trabajadores insistieron en que sus manifestaciones no representan un obstáculo para la continuidad de las operaciones, el pago de servicios básicos como electricidad o el proceso de venta, siempre que se respete su derecho a recuperar lo que les corresponde por ley.