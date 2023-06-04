Manolo Jiménez vota en Elecciones 2023: ‘Seguros pero nunca confiados’

Manolo Jiménez Salinas, candidato de la “Alianza Ciudadana por la Seguridad” integrada por PAN, PRI y PRD, emitió su voto pocos minutos después de las 10:00 horas de este 4 de junio.

El candidato acudió a la Escuela Primaria “Hermiro Jiménez Aguirre”, ubicada en la Colonia Brisas, en Saltillo, acompañado de su familia y su equipo cercano de campaña. Tras ejercer su voto, Jiménez posó con sus hijos y esposa mientras mostraba el pulgar entintado.

El candidato, quien busca mantener al gobierno priista en el estado, aseguró que la jornada electoral transcurre de manera tranquila, con algunos incidentes propios del evento aunque por el momento no se ha reportado “nada extraordinario”. “Todo va caminando y marchando bien”, comentó.

Agradeció a toda la ciudadanía por su participación en la jornada electoral de este domingo en la que también se elegirán 25 diputaciones. “Es importante que vivamos esta fiesta democrática... que puedan salir a votar con su familia”, recomendó e indicó que su equipo de trabajo comenzó a laborar desde las 5:30 horas.

El candidato dijo que respetará la jornada electoral y esperará hasta el lunes para difundir las conclusiones y reflexiones sobre el proceso. Por el momento acudirá con su equipo de trabajo para monitorear los comicios y para que “todo lo planeado salga como lo esperado”.

Jiménez se ha desempeñado como regidor, diputado local y en 2017 se convirtió en alcalde de Saltillo. Ahora contiende por la gubernatura de Coahuila junto con el candidato de Morena, Armando Guadiana;

Evaristo Lenin Pérez, representante de la coalición “Rescatemos Coahuila”, conformada por Unidad Democrática de Coahuila y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo (PT).