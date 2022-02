Mantiene IMSS servicio de traslados a Monterrey

Con relación a una supuesta cancelación de traslado de pacientes a unidades médicas en Monterrey, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila aclara:

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 mantiene los envíos de pacientes a las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), No. 25 y No. 34 de Monterrey.

Los traslados al servicio de Tercer Nivel son permanentes, lo mismo que a otras unidades del Instituto en Saltillo o Piedras Negras.

No existen en el IMSS quejas formales por parte de sindicatos sobre el tema, a pesar de que hay apertura para escuchar las inquietudes o dudas a través de la Dirección Médica o del área de Atención y Orientación al Derechohabiente.

El IMSS en Coahuila garantiza la atención y mantiene los canales de comunicación abiertos para respaldar a sus afiliados.