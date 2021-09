Mantienen restaurantes la mayoría de empleos

A pesar que durante la pandemia las ventas bajaron hasta en un 80% en los restaurantes se hizo todo lo posible por mantener el mayor número de empleos, comentó Eder López Gonzales representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el Estado.

Se habla de que se está al 99% de cotizantes en el seguro social de cómo se estaba antes de iniciar la pandemia, dijo que si analizan no es proporcional a la baja en ventas que se tuvieron, las ventas bajaron hasta en un 80% en el pico de la pandemia, pero el número de cotizantes nunca bajó esos niveles, se mantuvieron empleos, flotilla de gente.

Aún no se llegan a los niveles de venta que se tuvieron, la Región Centro tiene el 80% no todos reactivaron el personal que se tenía antes, pero no cayó a nivel de ventas y eso fue por que apostaron a los empleados de un restaurante.

Tardan tiempo en capacitar como para darlos de baja, la mayoría mantuvo al grueso del personal, por eso fueron muchas pérdidas y un golpe duro para los restauranteros, las restricciones y protocolos se han homologado mucho, no se cree que sea impertinente.

"La sociedad sola va decidiendo cuando sale y cuando no, algunas regiones del estado incrementaron contagiados y hospitalizados y automáticamente la gente dejó de ir a restaurantes, sin necesidad de restricción, la gente está aprendiendo a vivir en pandemia y así es como tiene que hacer, la gente toma sus decisiones", comentó.

La letalidad ha bajado mucho, la vacuna sí ayuda mucho, la gente va perdiendo miedo un poco al salir sin dejar de lado los protocolos y siguen incentivando a que se vacunen.