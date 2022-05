Marchará comunidad en honor a Cristopher

Mediante redes sociales Giovanny Anguiano hizo llamado a los integrantes de la comunidad LGBTQ+ para realizar una marcha pacífica en honor a su hermano Cristopher Anguiano Flores quien se encuentra desaparecido.

Fue mediante su cuenta de Facebook que el hermano de Cris dio a conocer que se está pensando en realizar una marcha y pidió el apoyo de los integrantes de la comunidad, que se unieron y que están listos para salir y recorrer las calles de Monclova.

Claudia Flores, madre de Cristopher aclaró que no es una marcha en contra de la Fiscalía, sino más bien es una marcha pacífica en la que busca unir fuerzas y esperar que Cris se encuentre bien, que esté sano, que esté con vida.

Tras hacer la publicación, de inmediato la gente se empezó a unir a la causa y preguntaban el día y la hora para realizarla, así como el punto de partida ya que tienen la intención de acompañar a la familia en este difícil momento.

Ya han pasado 9 días desde que el joven transgénero desapareció, salió de la vivienda de Danny Segura con quien vivía desde hace 6 meses atrás en la colonia Praderas, desde entonces no se sabe dónde está, no se ha comunicado con la familia, amigos no lo han visto, se encuentran preocupados.